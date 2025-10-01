Capitão Alden diz que isenção de imposto deve ser compensada com combate à corrupção; ouça a entrevista

O vice-líder da oposição na Câmara, deputado Capitão Alden (PL-BA), disse que a bancada deve defender a ampliação da faixa de isenção do Imposto de Renda a partir de 2026. A proposta de reforma do Imposto de Renda ( PL 1087/25 ) é o único item da pauta do Plenário desta quarta-feira (1º).

O texto que será votado foi aprovado por uma comissão especial, com as mudanças sugeridas pelo relator, deputado Arthur Lira (PP-AL). No entanto, no Plenário já foram apresentadas mais de 50 emendas para modificar o projeto.

Teto maior

Em entrevista à Rádio Câmara , horas antes da votação, Capitão Alden disse que a oposição defende isenção para quem ganha até R$ 10 mil por mês.

“Nós apresentaremos um destaque para ampliar essa isenção para quem ganha até R$ 10 mil. E qual seria a compensação? Muito simples, cortar na própria carne", afirmou.

Ineficiência do governo

Ele criticou medidas do governo federal, que considera excessivas e pouco eficientes. "Só para ter uma ideia, nós temos cerca de 38 ministérios. Isso gera um impacto financeiro para o país absurdo."

Segundo ele, nunca se gastou tanto no Brasil com programas sociais e isenções para setores específicos, o que impacta negativamente o progresso do país.

"Se nós reduzirmos a corrupção, se nós diminuirmos a máquina pública, eu tenho certeza absoluta que vai sobrar dinheiro no caixa.”