Mato Grosso do Sul

Governo de MS reforça compromisso com a educação e destaca avanço do Estado na alfabetização

O governador Eduardo Riedel participou de uma série de agendas na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com o ministro da educação, Cam...

01/10/2025 16h45
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel participou de uma série de agendas na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) com o ministro da educação, Camilo Santana. Durante a solenidade destacou que a gestão estadual coloca a educação como prioridade e que este compromisso já gerou bons resultados, como o avanço na alfabetização dos alunos.

 “Todos aqui trabalham para os alunos. Este é o objetivo central das nossas ações, como gestores públicos. MS teve um dos maiores avanços no percentual no índice de alfabetização na idade certa. Fizemos um pacto com os municípios para promover este avanço por meio do MS Alfabetiza”, afirmou.

 Em 2023 Mato Grosso do Sul registrou 47,4% de estudantes alfabetizados. Em 2024, o percentual saltou para 55,8%, segundo maior crescimento entre os estados. Este levantamento foi publicado pelo Ministério da Educação, por intermédio do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). O avanço é o segundo maior do País.

>Governador durante discurso em evento na UFMS
>Governador durante discurso em evento na UFMS

Riedel ainda citou a visão estratégica do Estado nas áreas de ciência e tecnologia, em parceria com as universidades. “Temos aqui o respaldo integral da ciência e tecnologia para o processo de desenvolvimento socioeconômico do Estado. É fundamental fazer este processo acontecer. Nossas parcerias nas escolas e no ensino superior sempre tem como foco o aluno”, completou.

 Durante o evento a reitora da UFMS, Camila Ítavo, também citou a parceria com o Governo do Estado. “A gestão estadual tem um olhar estratégico para educação, com ciência e tecnologia, em parceira com instituições parceiras, produzindo mais professores, engenheiros, advogados, educadores, profissionais em todas as áreas. Nosso Estado fornece contrapartida de bolsas de iniciação cientifica para todas as instituições.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

 Agendas

 O governador acompanhou o ministro na vistoria da obra do Edifício Multiuso da Faculdade de Direito da UFMS, em Campo Grande. A obra tem recursos do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). O edifício vai dispor de uma estrutura de 3,2 mil metros quadrados, localizada no setor 1 ao lado do Mercado Escola. Com R$ 8,8 milhões de investimento, o Complexo Multiuso 3 beneficiará estudantes de graduação e de pós-graduação.

 Depois participou da solenidade no Teatro Glauce Rocha onde foi feita a inauguração (remota) do Edifício Multiuso da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul) do campus de Três Lagoas. A estrutura contempla laboratórios, salas de aula e auditório. Ao todo foram investidos mais de R$ 7,5 milhões em uma área de 3,2 mil metros quadrado

“Todos os cantos de Mato Grosso do Sul têm investimentos por meio do PAC. Viemos aqui fazer inaugurações e visitar obras importantes. O único caminho para construir um país independente é a educação. As universidades formam profissionais para ganhar o mundo e a UFMS merece de nós todos os investimentos e autonomia. Temos ainda o desafio de adaptar nossas instituições a nova realidade no mundo, com as novas tecnologias. Entre elas a inteligência artificial”, afirmou o ministro Camilo Santana.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Leonardo Rocha, Comunicação do Governo de MS
Fotos: Saul Schramm

