Agência Brasil celebra 35 anos com homenagens e exposição fotográfica

Em comemoração aos 35 anos da Agência Brasil, completados no último sábado (10), a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) promoveu, nesta quarta-feira (14), um evento para homenagear alguns dos profissionais que contribuíram para a consolidação do veículo como um dos mais importantes do país. Editores, repórteres, fotógrafos e tradutores foram celebrados.

Atuando em favor da cidadania por meio do jornalismo digital, a Agência Brasil publica diariamente mais de 100 conteúdos, entre textos, imagens e artes.

"Neste mais de um ano que estou na Agência, confirmei a expectativa que eu tinha sobre a importância do veículo para a comunicação pública e também sua qualidade e competência de seus profissionais", avaliou Fernando Rosa, gerente-executivo da Agência Brasil , Radioagência Nacional e Radiojornalismo da EBC .

Segundo ele, em 2024, as matérias da Agência tiveram mais de 85 milhões de visualizações e foram reproduzidas por cerca de 11 mil sites de todas as regiões do Brasil. “Isso demonstra que estamos cumprindo com a nossa missão editorial", completou.

Para a gerente de jornalismo digital da EBC , Juliana Cézar Nunes, comandar essa cobertura factual, contextualizada, feita sob a perspectiva do cidadão e disponibilizada também em inglês e espanhol, é "uma honra, um orgulho e também uma enorme responsabilidade".

"Nesse momento de celebração, é importante que a gente possa olhar para o nosso histórico com orgulho do que é entregue para a sociedade brasileira: um jornalismo público comprometido e que dá informações para que o cidadão busque seus direitos", disse.

"Também temos que tomar um fôlego e mirar um futuro com novas linguagens, novas plataformas, pois tenho certeza que a Agência ainda tem muito a oferecer para a EBC e para a sociedade brasileira".

A diretora de jornalismo, Cidinha Matos, também destacou a importância da prestação de serviços feita pela Agência Brasil à população e afirmou que segue buscando o reforço do jornalismo da EBC como um todo.

"É uma equipe muito aguerrida, que dá muito orgulho e pela qual eu brigo no que precisar. Queria agradecer a todos pelo empenho e pelo trabalho coletivo que é feito para o cidadão", pontuou.

Em um ambiente cada vez mais desafiador para o jornalismo, o diretor-geral da EBC, Bráulio Ribeiro, agradeceu aos profissionais que carregam o legado da Agência Brasil e que se superam em busca da melhor cobertura.

"Nossa responsabilidade é cuidar da comunicação pública do país e fico muito feliz que a Agência continue sendo esse veículo que representa tão bem esse conceito, com credibilidade e com o respeito da população e também de outros veículos", finalizou.

Homenagens

No evento, editores, repórteres, fotógrafos, tradutores e equipe de apoio foram homenageados pela direção da empresa por sua dedicação ao cobrir os fatos mais relevantes do Brasil e do mundo nos últimos 35 anos. Foram celebrados os profissionais mais antigos de cada praça. Veja a lista completa:

Editores

Graça Adjuto

Nádia Franco

Fernando Fraga

Os três ingressaram ainda na antiga Radiobrás e dedicam-se há mais de 20 anos ao dia a dia da Agência Brasil.

Repórteres Brasília

Wellton Máximo (desde 2006)

Alex Rodrigues (desde 2006)

Repórteres São Paulo

Flávia Albuquerque (desde 2003)

Elaine Patrícia Cruz (desde 2004)

Repórteres Rio de Janeiro

Douglas Corrêa (na empresa desde 1973 e na Agência Brasil desde a sua criação, em 1990)

Cristina Índio, (na empresa desde 1983 e na Agência Brasil desde 1994)

Fotógrafos

Antônio Cruz

José Cruz

Valter Campanato

Os três integram o time da Agência Brasil desde o início, em 1990.

Tradutores

Mário Nunes Júnior

Nira Foster

Ambos estão na empresa desde 1982 e na Agência Brasil desde 2013.

Redes

Marcela Ribeiro (desde 2005)

Apoio administrativo

Neide Maria de Freitas

A celebração foi finalizada com um tributo a Sérgio Santana de Lima, conhecido como Chackan, que ingressou na empresa em 2011 e colaborou no desenvolvimento do site da Radioagência e, posteriormente, integrou a equipe responsável pelo desenvolvimento da Agência Brasil.

Exposição

Durante o evento, foi anunciada a abertura de uma exposição com registros fotográficos produzidos pelos fotojornalistas da Agência. A mostra ficará disponível nos corredores da EBC em breve, para celebrar a história e a relevância do jornalismo visual no relato dos principais acontecimentos nacionais e internacionais.