WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Câmara

Projeto incorpora tratados para evitar bitributação ao regime do Simples Nacional

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado

01/10/2025 15h41
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados
Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

O Projeto de Lei Complementar (PLP) 229/24 permite que empresas do Simples Nacional deduzam impostos pagos no exterior, sempre que o Brasil tiver um acordo para evitar a dupla tributação com o país em questão.

A medida, em análise na Câmara dos Deputados, beneficia micro e pequenas empresas que fornecem produtos ou serviços a outros países e pagam lá Imposto de Renda.

Atualmente, a dedução desses impostos no Brasil não é permitida, o que dificulta a competitividade das empresas brasileiras no mercado global, de acordo com o deputado Otto Alencar Filho (PSD-BA), autor do projeto.

“Essa mudança vai reduzir a carga tributária das empresas e alinhar a legislação brasileira às melhores práticas internacionais, evitando a bitributação”, disse.

Alencar Filho afirma também que a proposta segue as recomendações da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

O texto insere a possibilidade de dedução no Estatuto da Micro e Pequena Empresa .

Próximos passos
 O projeto será analisado pelas comissões de Indústria, Comércio e Serviços; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ). Depois, seguirá para o Plenário.

Para virar lei, a proposta precisa ser aprovada pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
22°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 22°
22°

Sensação

2.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 5 minutos Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Há 5 minutos Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Há 6 minutos Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Há 1 hora Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Há 1 hora Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 4 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
5
Há 4 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados