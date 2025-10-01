DOF apreende quase 60 quilos de drogas que seriam entregues em Curitiba

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (30), quase 60 quilos de skunk e haxixe, que eram transportados em um veículo VW Santana Quantum. A ação foi registrada na cidade de Laguna Carapã e resultou na prisão em flagrante de um homem de 42 anos e duas mulheres de 37 e 49 anos.

Os militares faziam patrulhamento na rodovia MS-379, próximo ao trevo da Ponta Caí, quando receberam informações que um carro havia saído de Amambai transportando entorpecentes. Durante diligências, a equipe policial abordou um automóvel com as mesmas características.

Na abordagem, o condutor apresentou bastante nervosismo e respostas desconexas. Em vistoria no veículo foi encontrado, no porta-malas, diversos pacotes de skunk, que após a pesagem totalizaram 56 quilos do entorpecente, além de 2,5 quilos de haxixe.

O motorista confessou que era morador do Estado do Paraná e que foi contratado para pegar as drogas em Amambai e levar até a cidade de Curitiba (PR), onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 600 mil, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

