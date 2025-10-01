WhatsApp

DOF apreende quase 60 quilos de drogas que seriam entregues em Curitiba

DOF apreende quase 60 quilos de drogas que seriam entregues em CuritibaPoliciais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreende...

01/10/2025 14h38
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

DOF apreende quase 60 quilos de drogas que seriam entregues em Curitiba

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta terça-feira (30), quase 60 quilos de skunk e haxixe, que eram transportados em um veículo VW Santana Quantum. A ação foi registrada na cidade de Laguna Carapã e resultou na prisão em flagrante de um homem de 42 anos e duas mulheres de 37 e 49 anos.

Os militares faziam patrulhamento na rodovia MS-379, próximo ao trevo da Ponta Caí, quando receberam informações que um carro havia saído de Amambai transportando entorpecentes. Durante diligências, a equipe policial abordou um automóvel com as mesmas características.

Na abordagem, o condutor apresentou bastante nervosismo e respostas desconexas. Em vistoria no veículo foi encontrado, no porta-malas, diversos pacotes de skunk, que após a pesagem totalizaram 56 quilos do entorpecente, além de 2,5 quilos de haxixe.

O motorista confessou que era morador do Estado do Paraná e que foi contratado para pegar as drogas em Amambai e levar até a cidade de Curitiba (PR), onde receberia R$ 2 mil pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 600 mil, foi encaminhado à Defron (Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira) em Dourados.

Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

