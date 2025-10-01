MS amplia presença cultural com entrada em associação mundial de escritores

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) passa a contar com representação no PEN Clube, uma das principais associações mundiais de escritores, com sede em Londres e atuante em 160 países. Esse avanço reforça o papel estratégico do Estado na promoção da cultura regional em um contexto global.

A escritora e presidente da Comissão de Cultura da Ordem dos Advogados do Brasil, secção MS (OAB/MS), Delasnieve Daspet, visitou a ALEMS para convidar a secretária de Gestão de Pessoas, Marlene Figueira da Silva, a integrar o PEN Clube do Brasil. Fundado há quase 90 anos, o PEN Clube reúne escritores, poetas, jornalistas e intelectuais comprometidos com a defesa da liberdade de expressão por meio da literatura.

Delasnieve, que também preside a Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul (AFLAMS), é responsável pela criação da primeira filial do PEN Clube fora do Rio de Janeiro, localizada aqui no Estado. Durante a visita, participou ainda Severina da Silva, diretora de Cerimonial da ALEMS e membro da AFLAMS.

Marlene Figueira manifestou entusiasmo diante do convite: "Estou muito feliz e aceitei o convite. É uma honra para Mato Grosso do Sul ter representação ativa no PEN Clube e poder contribuir tanto com a minha escrita quanto com as iniciativas que Delasnieve está propondo". Ela enfatizou o valor cultural da adesão: "Fiquei muito lisonjeada ao receber o convite para integrar o PEN Clube do Brasil, junto a outros representantes do nosso estado.