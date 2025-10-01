Sidrolândia busca apoio em Brasília para piscicultura e regularização fundiária

(67) 99142-9066
Na terça-feira (31/09), em Brasília, o deputado estadual Renato Câmara esteve no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no gabinete do senador Nelsinho Trad para reforçar pleitos em favor de Sidrolândia. Ao lado do prefeito Rodrigo Basso e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Clayton Martins Teixeira, Renato intermediou agendas para ampliar investimentos e destravar projetos estratégicos.
Entre as demandas apresentadas, esteve o pedido de recursos para fortalecer a piscicultura no município, por meio de um projeto do Instituto Federal (IFMS) que pode impulsionar a produção de peixes e gerar novas oportunidades para pequenos produtores locais. O senador reconheceu a importância da iniciativa, citando experiências exitosas em Coxim, e manifestou apoio ao pleito.
Outro ponto central da agenda foi a regularização fundiária. Em reunião no Incra, Renato, que preside a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, ressaltou: “A dignidade do nosso assentado se conquista com o título da propriedade na mão. Com a parceria das prefeituras, da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária e do Incra, conseguiremos avançar de forma mais rápida. A união das instituições é o caminho para acelerar as entregas”.
O prefeito Rodrigo Basso reforçou o alinhamento: “Com os diálogos, fortalecendo essas parcerias, a gente chega lá muito mais rápido. Então, hoje, tem mais um passo dado em fortalecer essa parceria com o Incra, com a nossa Frente Parlamentar de Regularização Fundiária. Trabalhando unidos, a gente vai chegar lá e vai estar contribuindo. Todo mundo vai mais rápido assim”, afirmou.
Reconhecido como o deputado que mais atua na Assembleia Legislativa pelo agro, pela regularização fundiária, pela avicultura, pela suinocultura, pelo leite e por diversas áreas estratégicas, Renato reiterou que seguirá somando esforços para garantir investimentos e desenvolvimento para Sidrolândia.
Sensação
Vento
Umidade