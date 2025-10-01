Sidrolândia busca apoio em Brasília para piscicultura e regularização fundiária

Na terça-feira (31/09), em Brasília, o deputado estadual Renato Câmara esteve no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no gabinete do senador Nelsinho Trad para reforçar pleitos em favor de Sidrolândia. Ao lado do prefeito Rodrigo Basso e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Clayton Martins Teixeira, Renato intermediou agendas para ampliar investimentos e destravar projetos estratégicos.

Entre as demandas apresentadas, esteve o pedido de recursos para fortalecer a piscicultura no município, por meio de um projeto do Instituto Federal (IFMS) que pode impulsionar a produção de peixes e gerar novas oportunidades para pequenos produtores locais. O senador reconheceu a importância da iniciativa, citando experiências exitosas em Coxim, e manifestou apoio ao pleito.