Sidrolândia busca apoio em Brasília para piscicultura e regularização fundiária

Na terça-feira (31/09), em Brasília, o deputado estadual Renato Câmara esteve no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no g...

01/10/2025 11h21
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Ao lado do prefeito Rodrigo Basso e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Clayton Martins Teixeira, Renato intermediou agenda com o senador Nelsinho Trad para ampliar investimentos em Sidrolândia
Ao lado do prefeito Rodrigo Basso e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Clayton Martins Teixeira, Renato intermediou agenda com o senador Nelsinho Trad para ampliar investimentos em Sidrolândia

Na terça-feira (31/09), em Brasília, o deputado estadual Renato Câmara esteve no Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) e no gabinete do senador Nelsinho Trad para reforçar pleitos em favor de Sidrolândia. Ao lado do prefeito Rodrigo Basso e do secretário de Agricultura e Abastecimento, Clayton Martins Teixeira, Renato intermediou agendas para ampliar investimentos e destravar projetos estratégicos.

Entre as demandas apresentadas, esteve o pedido de recursos para fortalecer a piscicultura no município, por meio de um projeto do Instituto Federal (IFMS) que pode impulsionar a produção de peixes e gerar novas oportunidades para pequenos produtores locais. O senador reconheceu a importância da iniciativa, citando experiências exitosas em Coxim, e manifestou apoio ao pleito.

Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Foto: Reprodução/Assembleia Legislativa - MS
Durante reunião no gabinete do Senador Nelsinho Trad, foi pedido recursos federais a potencialização da piscicultura em Sidrolândia com projeto em parceria com o IFMS. 

Outro ponto central da agenda foi a regularização fundiária. Em reunião no Incra, Renato, que preside a Frente Parlamentar de Regularização Fundiária, ressaltou: “A dignidade do nosso assentado se conquista com o título da propriedade na mão. Com a parceria das prefeituras, da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária e do Incra, conseguiremos avançar de forma mais rápida. A união das instituições é o caminho para acelerar as entregas”.

O prefeito Rodrigo Basso reforçou o alinhamento: “Com os diálogos, fortalecendo essas parcerias, a gente chega lá muito mais rápido. Então, hoje, tem mais um passo dado em fortalecer essa parceria com o Incra, com a nossa Frente Parlamentar de Regularização Fundiária. Trabalhando unidos, a gente vai chegar lá e vai estar contribuindo. Todo mundo vai mais rápido assim”, afirmou.

Reconhecido como o deputado que mais atua na Assembleia Legislativa pelo agro, pela regularização fundiária, pela avicultura, pela suinocultura, pelo leite e por diversas áreas estratégicas, Renato reiterou que seguirá somando esforços para garantir investimentos e desenvolvimento para Sidrolândia.

