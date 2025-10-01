WhatsApp

Lei: Campanha Fogo Zero entra para o Calendário Oficial de MS

A Campanha Fogo Zero, realizada anualmente no mês de maio, foi incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul por força ...

01/10/2025 11h21
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Nova lei é de autoria do deputado Pedro Pedrossian Neto
A Campanha Fogo Zero, realizada anualmente no mês de maio, foi incluída no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul por força da Lei Estadual 6.477 de 2025, publicada no Diário Oficial desta quarta-feira (1).

A nova lei é de autoria do deputado Pedro Pedrossian Neto (PSD). A Campanha tem como objetivo reforçar a cultura de prevenção aos incêndios florestais, por meio de ações educativas, realização de cursos de capacitação em prevenção e combate a incêndios e outras medidas que visem a proteção das áreas de floresta no Estado de Mato Grosso do Sul. 

Pedrossian argumentou que ao incluir a Campanha Fogo Zero no Calendário Oficial, “o Estado consolida seu compromisso com a proteção ambiental e a governança responsável de seus recursos naturais, ao mesmo tempo em que amplia o alcance e a permanência das ações educativas e preventivas no território sul-mato-grossense”.

Confira na íntegra aqui .

