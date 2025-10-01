WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar desmantela esquema de furto e revenda ilegal de combustíveis em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite de terça-feira (30/09), por volta das 19h40, aEquipe de Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar, em ação conjunta...

01/10/2025 11h21
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Paranaíba (MS) – Na noite de terça-feira (30/09), por volta das 19h40, aEquipe de Força Tática do 13º Batalhão da Polícia Militar, em ação conjunta com aAgência Local de Inteligência, desencadeou uma operação que resultou na prisão de três indivíduos e na apreensão de uma grande quantidade de combustíveis, que estavam sendo desviados de forma criminosa na região da Vila Raimundo, às margens da BR-158.

A ação teve início a partir de uma denúncia que relatava movimentações suspeitas envolvendo veículos de carga e galões plásticos. Após diligências preliminares de inteligência, foi constatada a prática detransbordo de combustíveis de caminhões-tanque para recipientes improvisados, que seriam comercializados de forma clandestina.

Com a chegada das equipes policiais ao local, os suspeitos tentaram empreender fuga, mas foram contidos e abordados. Durante as buscas, foram localizados vários galões cheios de combustível etanol, caracterizando o crime defurto qualificado. Ainda no perímetro, os militares identificaram um imóvel utilizado como armazém irregular, onde foi encontrada umaexpressiva quantidade de combustíveis estocados de forma clandestina, o que ampliou a constatação do esquema criminoso.

Diante das evidências, os envolvidos receberam voz de prisão pelos crimes de:

  • Furto qualificado mediante concurso de pessoas

  • Associação criminosa

  • Receptação

  • Comercialização irregular de combustíveis e derivados

APerícia Criminalfoi acionada e compareceu ao local para os levantamentos técnicos. Todo o material apreendido, assim como os autores, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar reforça queações integradas de inteligência e patrulhamento ostensivosão fundamentais para combater crimes que colocam em risco não apenas o patrimônio, mas também a segurança pública, tendo em vista a natureza inflamável dos materiais apreendidos e o potencial de acidentes que o armazenamento irregular poderia causar.

