Polícia Civi cumpre mandado de prisão, recupera bicicleta furtada e apreende veículo adquirido de forma ilícita, em Ladário

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Ladário, realizou nesta terça-feira (30) três ações distintas que resultaram em importantes resultados no combate à criminalidade. Na primeira ocorrência, os policiais cumpriram mandado de prisão em desfavor de um homem de 46 anos, condenado por homicídio qualificado no Estado de Mato Grosso. Foragido da Justiça, ele foi localizado em Ladário e encaminhado ao sistema prisional para dar início ao cumprimento da pena em regime fechado.

Bicicleta furtada

Em outra ação, a equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) recuperou uma bicicleta que foi furtada no dia 16 de setembro, nas dependências da Biblioteca do SESI, no Bairro Mutirão. A vítima havia registrado boletim de ocorrência informando que sua bicicleta — marca Colli, cor branca, aro 29, feminina, com 21 marchas e banco preto — havia sido subtraída enquanto estava estacionada no local. Após diligências, a suspeita M.C.P. foi identificada e reconhecida como autora do furto. Objeto foi recuperado e restituído à proprietária.

Estelionato

Já na terceira frente de atuação, os policiais civis recuperaram um veículo Chevrolet Onix, cor branca, que havia sido objeto de estelionato em 2019, em Campo Grande-MS. As investigações apontaram que o automóvel foi adquirido mediante financiamento fraudulento em nome da vítima, conforme ocorrência registrada na 2ª Delegacia de Polícia da Capital. Durante diligências, os policiais abordaram G.G.S., de 48 anos, que estava na posse do carro e admitiu ter adquirido o veículo de forma informal, sabendo de sua origem ilícita. Ele foi preso em flagrante pelo crime de receptação.