Lei: Delegacia de Eldorado tem denominação definida

A partir desta quarta-feira (1) o prédio da Delegacia de Polícia Civil de Eldorado passa a ser denominado Claudineis Galinari, por força da Lei Estadual 6.475 de 2025. A homenagem é de autoria do deputado Lidio Lopes (Sem partido).

Falecido de problemas cardíacos aos 56 anos, Galinari era formado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, entrando na Acadepol-MS em 1989. “Com mais de 26 anos de serviços prestados à Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, foi reconhecido como o Delegado com maior tempo de atuação na fronteira Brasil-Paraguai, exercendo suas funções por 23 anos de maneira íntegra e incansável”, explicou Lidio Lopes.

A nova lei foi publicada no Diário Oficial do Estado de hoje. Confira na íntegra aqui .