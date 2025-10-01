Polícia Civil prende homem com dois mandados de prisão em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), cumpriu na tarde desta terça-feira (30) dois mandados de prisão contra um homem de 30 anos. A ordem judicial foi cumprida no Bairro Buriti, em Campo Grande.

As investigações tiveram início após a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) informar a existência de mandado de prisão contra o indivíduo pelo crime de violência doméstica. Durante a checagem em sistemas policiais, os policiais civis constataram que havia também um segundo mandado em aberto, este decorrente de sentença condenatória por tráfico de drogas.

O preso, que já possui diversas passagens por receptação e tráfico de drogas, foi encaminhado à 1ª DEAM, onde será interrogado e posteriormente será levado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.