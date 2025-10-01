WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem com dois mandados de prisão em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), cumpriu na tarde d...

01/10/2025 09h10
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), cumpriu na tarde desta terça-feira (30) dois mandados de prisão contra um homem de 30 anos. A ordem judicial foi cumprida no Bairro Buriti, em Campo Grande.

As investigações tiveram início após a 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM) informar a existência de mandado de prisão contra o indivíduo pelo crime de violência doméstica. Durante a checagem em sistemas policiais, os policiais civis constataram que havia também um segundo mandado em aberto, este decorrente de sentença condenatória por tráfico de drogas.

 O preso, que já possui diversas passagens por receptação e tráfico de drogas, foi encaminhado à 1ª DEAM, onde será interrogado e posteriormente será levado ao presídio, onde permanecerá à disposição da Justiça.

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar presta homenagem de despedida ao militar de Coxim
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva por crimes sexuais contra filhas menores de idade em Laguna Carapã
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 21 matérias na reunião realizada no plenarinho Nelito Câmara CCJR aprova projetos de lei que garantem proteção à infância e segurança de PCDs
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
22°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 22°
22°

Sensação

2.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 minutos Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Há 4 minutos Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Há 4 minutos Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Há 1 hora Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Há 1 hora Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 4 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
5
Há 4 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados