WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Cancelado debate o panorama de desenvolvimento dos municípios brasileiros

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que faria nesta quarta-feira (1º) sobre o panorama de ...

01/10/2025 09h10
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A Comissão de Desenvolvimento Econômico da Câmara dos Deputados cancelou a audiência pública que faria nesta quarta-feira (1º) sobre o panorama de desenvolvimento dos municípios brasileiros. O objetivo era analisar indicadores socioeconômicos e discutir políticas públicas para fortalecer os municípios e melhorar a qualidade de vida da população.

O debate havia sido solicitado pelo deputado Zé Adriano (PP-AC) e ainda não foi remarcado.

Zé Adriano destaca que a última atualização do Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM) evidencia um Brasil de contrastes. Segundo a publicação, 48,1% das cidades brasileiras apresentam desenvolvimento moderado, enquanto 42,8% ainda estão na faixa de baixo desenvolvimento. Foram avaliados 5.550 municípios, que concentram 99,96% da população.

"O índice mostrou que os municípios menos desenvolvidos estão 23 anos atrasados em relação aos mais avançados. É como se eles estivessem tentando atravessar uma ponte ainda inacabada, enquanto os mais avançados já estão do outro lado há tempos", explica.

“A audiência é necessária para contribuir com a formulação de políticas públicas mais eficazes de desenvolvimento municipal, a partir de um olhar estatístico sobre a desigualdade entre os municípios, principalmente em relação à educação, saúde e trabalho”, afirma o deputado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
22°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 22°
22°

Sensação

2.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 minutos Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Há 4 minutos Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Há 4 minutos Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Há 1 hora Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Há 1 hora Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 4 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
5
Há 4 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados