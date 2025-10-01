Outubro Rosa: Zé Teixeira reafirma compromisso com saúde da mulher

Outubro é o mês em que o Brasil adota a cor rosa para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e do câncer do colo do útero, duas das doenças que mais afetam a saúde das mulheres. Em Mato Grosso do Sul, essa mobilização ganhou força institucional com a criação da Lei Estadual nº 4.541/2014, de autoria do deputado estadual Zé Teixeira, com coautoria da deputada Mara Caseiro e da ex-deputada Dione Hashioka.

Mais do que uma data no calendário, o Outubro Rosa representa um movimento de conscientização que salva vidas. Zé Teixeira tem sido um dos principais defensores dessa causa no Estado. “O Outubro Rosa é um símbolo de esperança e de responsabilidade. Criamos essa lei para que o poder público, a sociedade civil e os profissionais da saúde se unam em prol da vida das mulheres. A prevenção é o caminho mais eficaz contra o câncer”, afirma o deputado.

O câncer de mama é o tipo mais comum entre as mulheres brasileiras, e também o que mais mata. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (INCA), a mamografia é o exame mais eficaz para detectar precocemente a doença. No entanto, ainda há muita desinformação que afasta mulheres do diagnóstico precoce.

“Infelizmente, ainda existem mitos sobre a mamografia. Algumas pessoas espalham que o exame é perigoso, que causa dor insuportável ou que emite radiação prejudicial. Isso não é verdade. A mamografia é segura, rápida e pode salvar vidas. Precisamos combater a desinformação com informação de qualidade”, defende Zé Teixeira.

O deputado também relembra sua atuação parlamentar em favor da saúde da mulher ao longo de seus oito mandatos. “Já intercedemos pela aquisição de mamógrafos, pela instalação de clínicas da mulher, pela declaração de utilidade pública e pela destinação de emendas para instituições que fazem esse trabalho com excelência, como o Hospital de Amor e a Rede Feminina de Combate ao Câncer. É nosso dever garantir acesso à saúde de qualidade”.

Vacina

Outro foco do Outubro Rosa é o câncer do colo do útero, que pode ser prevenido com a vacina contra o HPV. Em 2025, o Ministério da Saúde ampliou a vacinação gratuita para adolescentes de 15 a 19 anos, buscando resgatar jovens que não foram imunizados na faixa etária ideal. “A vacina contra o HPV é uma conquista da ciência, protege contra diversos tipos de câncer e deve ser acessível a todos os jovens. Apoio a ampliação da cobertura vacinal. É uma medida que vai proteger nossas meninas e meninos hoje, evitando sofrimento no futuro”, destaca o parlamentar.

Durante o mês de outubro, Zé Teixeira reforça o convite para que todos participem das ações de conscientização, participando de campanhas, distribuindo materiais informativos e promovendo debates sobre o tema. “Outubro Rosa não é só sobre o câncer. É sobre cuidado, empatia e respeito. É sobre garantir que cada mulher tenha acesso à informação, ao exame, ao tratamento e ao acolhimento. Enquanto eu estiver na vida pública, essa será uma das minhas principais bandeiras”, conclui.