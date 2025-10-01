Investimento de MS em tecnologia avança e reforça segurança pública com videomonitoramento integrado

Vigilância constante, em alerta no combate a criminalidade em Mato Grosso do Sul. Para tornar mais efetivo o trabalho da PM (Polícia Militar), o sistema de videomonitoramento da corporação se consolida como um dos principais aliados na preservação da ordem pública em todo o Estado. Porém, para esta iniciativa sair do papel, não bastou apenas boa vontade, investimento em equipamentos e salarial, reforço de efetivo e outras ações já tradicionais.

Seguindo uma premissa defendida pelo governador Eduardo Riedel, a gestão estadual investiu em tecnologia para buscar um Estado mais eficiente e assim colheu frutos em vários setores, entre eles a segurança pública. O videomonitoramento da PM, com abrangência estadual, é só um dos exemplos do que a tecnologia possibilita.

Viabilizado a partir da implantação da rede de infovias no Estado, a Infovia Digital, o videomonitoramento da PM conta com toda integração tecnológica necessária para o funcionamento das câmeras instaladas nas áreas urbanas dos municípios e também em rodovias estaduais, pontos estratégicos para ampliar a segurança da população.

"Uma Parceria Público-Privada (PPP) de fibra ótica foi essencial para a construção de uma infraestrutura digital robusta, conectando todos os municípios com alta capacidade de redundância. A rede alcança 1.517 prédios públicos, incluindo escolas, órgãos de segurança e unidades de saúde", explicou Riedel no evento Comunitas, semana passada em São Paulo (SP), ao falar sobre a relevância da Infovia Digital para conquistar avanços em outros áreas.

>Ações tradicionais para reforçar a segurança pública contam agora com mais um aliado em MS: a tecnologia para embasar estratégias mais efetivas

Atualmente, estão em operação 123 câmeras do tipo PTZ, com previsão de expansão para 129 unidades. Todas estão instaladas em praças públicas, sendo sete delas em Campo Grande. O sistema conta ainda com 28 câmeras OCR, que realizam a leitura automática de placas de veículos. Deste total, oito estão na Capital e as demais distribuídas pelas rodovias estaduais.

O monitoramento é realizado em Campo Grande pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e pelo BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária ). No interior do Estado, a vigilância está a cargo dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs), o que garante cobertura em todo o território estadual, além de integração entre as unidades da PM de Mato Grosso do Sul.

As câmeras possibilitam acompanhamento em tempo real, identificação de situações suspeitas, apoio a investigações e agilidade no acionamento das equipes operacionais. O sistema tem se mostrado eficiente na recuperação de veículos furtados e roubados, na prevenção de delitos e no suporte a ocorrências como acidentes de trânsito e desaparecimento de pessoas.

O uso do videomonitoramento fortalece o policiamento ostensivo e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança, contribuindo para a sensação de segurança da população sul-mato-grossense. Em Campo Grande, os trabalhos foram iniciados em 4 de agosto deste ano.

Comunicação PMMS

Foto de capa: PMMS

Interna: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo



