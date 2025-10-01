WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Investimento de MS em tecnologia avança e reforça segurança pública com videomonitoramento integrado

Vigilância constante, em alerta no combate a criminalidade em Mato Grosso do Sul. Para tornar mais efetivo o trabalho da PM (Polícia Militar), o si...

01/10/2025 07h02
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Vigilância constante, em alerta no combate a criminalidade em Mato Grosso do Sul. Para tornar mais efetivo o trabalho da PM (Polícia Militar), o sistema de videomonitoramento da corporação se consolida como um dos principais aliados na preservação da ordem pública em todo o Estado. Porém, para esta iniciativa sair do papel, não bastou apenas boa vontade, investimento em equipamentos e salarial, reforço de efetivo e outras ações já tradicionais.

Seguindo uma premissa defendida pelo governador Eduardo Riedel, a gestão estadual investiu em tecnologia para buscar um Estado mais eficiente e assim colheu frutos em vários setores, entre eles a segurança pública. O videomonitoramento da PM, com abrangência estadual, é só um dos exemplos do que a tecnologia possibilita.

Viabilizado a partir da implantação da rede de infovias no Estado, a Infovia Digital, o videomonitoramento da PM conta com toda integração tecnológica necessária para o funcionamento das câmeras instaladas nas áreas urbanas dos municípios e também em rodovias estaduais, pontos estratégicos para ampliar a segurança da população.

"Uma Parceria Público-Privada (PPP) de fibra ótica foi essencial para a construção de uma infraestrutura digital robusta, conectando todos os municípios com alta capacidade de redundância. A rede alcança 1.517 prédios públicos, incluindo escolas, órgãos de segurança e unidades de saúde", explicou Riedel no evento Comunitas, semana passada em São Paulo (SP), ao falar sobre a relevância da Infovia Digital para conquistar avanços em outros áreas.

>Ações tradicionais para reforçar a segurança pública contam agora com mais um aliado em MS: a tecnologia para embasar estratégias mais efetivas
>Ações tradicionais para reforçar a segurança pública contam agora com mais um aliado em MS: a tecnologia para embasar estratégias mais efetivas

Atualmente, estão em operação 123 câmeras do tipo PTZ, com previsão de expansão para 129 unidades. Todas estão instaladas em praças públicas, sendo sete delas em Campo Grande. O sistema conta ainda com 28 câmeras OCR, que realizam a leitura automática de placas de veículos. Deste total, oito estão na Capital e as demais distribuídas pelas rodovias estaduais.

O monitoramento é realizado em Campo Grande pelo Copom (Centro de Operações da Polícia Militar) e pelo BPMRv (Batalhão de Polícia Militar Rodoviária ). No interior do Estado, a vigilância está a cargo dos Comandos de Policiamento de Área (CPAs), o que garante cobertura em todo o território estadual, além de integração entre as unidades da PM de Mato Grosso do Sul.

As câmeras possibilitam acompanhamento em tempo real, identificação de situações suspeitas, apoio a investigações e agilidade no acionamento das equipes operacionais. O sistema tem se mostrado eficiente na recuperação de veículos furtados e roubados, na prevenção de delitos e no suporte a ocorrências como acidentes de trânsito e desaparecimento de pessoas.

O uso do videomonitoramento fortalece o policiamento ostensivo e amplia a capacidade de resposta das forças de segurança, contribuindo para a sensação de segurança da população sul-mato-grossense. Em Campo Grande, os trabalhos foram iniciados em 4 de agosto deste ano.

Comunicação PMMS
Foto de capa: PMMS
Interna: Álvaro Rezende/Secom/Arquivo

--
Relacionada: 

MS apresenta estratégias de gestão e encabeça debate com líderes nacionais sobre eficiência do Estado

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar presta homenagem de despedida ao militar de Coxim
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem por descumprir medida protetiva por crimes sexuais contra filhas menores de idade em Laguna Carapã
Comissão de Constituição, Justiça e Redação aprovou 21 matérias na reunião realizada no plenarinho Nelito Câmara CCJR aprova projetos de lei que garantem proteção à infância e segurança de PCDs
Nioaque, MS
Atualizado às 21h05
22°
Tempo nublado Máxima: 34° - Mínima: 22°
22°

Sensação

2.04 km/h

Vento

78%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 minutos Motta pede apoio do Itamaraty a brasileiros capturados em flotilha rumo a Gaza
Há 3 minutos Câmara aprova projeto que isenta do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil por mês
Há 3 minutos Isenção do Imposto de Renda será alívio direto no bolso de milhões de trabalhadores, diz Motta
Há 1 hora Vai à Câmara projeto que inclui violência digital contra mulher na Lei Maria da Penha
Há 1 hora Ministro da Controladoria Geral da União fala à CPMI do INSS nesta quinta-feira
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque Além disso, ela foi conquistada pela tranquilidade do local. “A conexão com a natureza e a calmaria do lugar, sem tanta criminalidade”
2
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
3
Há 4 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 6 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
5
Há 4 dias INSS faz mutirão de perícias em 35 cidades
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados