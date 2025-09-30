WhatsApp

Senado Federal

Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro

Será prorrogado por 60 dias o prazo de funcionamento da comissão temporária para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estado...

30/09/2025 23h26
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
O senador Nelsinho Trad é presidente da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
O senador Nelsinho Trad é presidente da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Será prorrogado por 60 dias o prazo de funcionamento da comissão temporária para interlocução sobre as relações econômicas bilaterais com os Estados Unidos (CTEUA). A prorrogação foi aprovada nesta terça-feira (30) em Plenário. Com a decisão, o prazo final da comissão passa de 6 de outubro para 6 de dezembro.

A comissão foi criada em julho para tratar com o Congresso dos Estados Unidos sobre a nova tarifa de importação imposta sobre produtos brasileiros pelo governo norte-americano. Os integrantes do colegiado foram a Washington, em missão oficial do Senado, para tratar do tema.

No requerimento de prorrogação ( RQS 711/2025) , o presidente do colegiado, senador Nelsinho Trad (PSD-MS), afirma que os motivos de criação da comissão ainda persistem e há necessidade de aprofundar a interlocução bilateral, inclusive no âmbito parlamentar.

“Além disso, surgem desdobramentos recentes cujo impacto real ainda será definido nas próximas semanas e meses, como a possibilidade de diálogo direto entre os presidentes Lula e Trump, diversas missões empresariais a Washington, a continuidade da investigação sob a Seção 301 do Código Comercial dos EUA e a vinda de representantes do Senado norte-americano ao Brasil”, argumenta.

Para Nelsinho Trad, a prorrogação deve permitir a continuidade da atuação na busca por uma solução satisfatória para a “turbulência” iniciada em julho com a imposição das tarifas.

