Aprovada na Alems comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Hashioka

Foi aprovado hoje, 30, durante sessão plenária da Assembleia Legislativa, o Projeto de Resolução 45/2025, que cria a “Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul”, em alusão à Festa das Nações Amigas, inclusa no Calendário Oficial de Eventos do Estado pela Lei Estadual 6.043/2023 e comemorada anualmente na terceira semana do mês de outubro.

A honraria, composta por diploma e medalha, será concedida pela Assembleia Legislativa à pessoa natural ou moradora no estado que seja indicada por uma das associações ou entidades pertencentes às Nações Amigas, em articulação com o parlamentar propositor. Fazem parte as comunidades Japonesa, Libanesa, Portuguesa, Boliviana, Paraguaia, Italiana e Espanhola.

Solicitado por representantes das sete nações, que se reuniram com o parlamentar em julho passado no gabinete, o projeto de resolução recebeu 18 votos favoráveis. Agora, a proposta segue para publicação.

Para este ano, a primeira sessão solene de entrega da distinção está prevista para o dia 8 de outubro, a partir das 19 horas, no Plenário Júlio Maia, da Alems.