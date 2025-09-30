WhatsApp

Legislativo - MS

Em Taquarussu, deputado Hashioka entrega veículo para reforçar atendimento à saúde

Na última segunda-feira (29), o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) esteve em Taquarussu para oficializar a entrega de um veículo mod...

30/09/2025 20h07
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) esteve em Taquarussu para oficializar a entrega de um veículo modelo Spin
Na última segunda-feira (29), o deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) esteve em Taquarussu para oficializar a entrega de um veículo modelo Spin, com capacidade para sete lugares, adquirido com recursos provenientes de emenda parlamentar, no valor de R$ 100 mil, que irá reforçar o atendimento e dar mais suporte às demandas do sistema de saúde do município. A Prefeitura Municipal contribuiu com uma contrapartida de R$ 40 mil, fortalecendo a parceria e viabilizando a aquisição do automóvel.

 “Fico muito satisfeito em atender, pois a minha história e a da Dione, quando foi deputada por dois mandatos, sempre foi ajudar e em Taquarussu não poderia ser diferente, pois somos vizinhos. Em 2024, também destinamos uma emenda de R$ 100 mil, totalizando assim R$ 200 mil. Sou parceiro e entendo que é muito importante oferecer mais conforto e segurança, facilitar o transporte das equipes e ampliar a capacidade de atendimento. É um investimento que traz benefícios diretos para a população”, destacou o deputado.

O prefeito Clovis do Banco (PSDB) ressaltou o trabalho e comprometimento do parlamentar. “Falei ao deputado que precisava de uma emenda para a saúde, para a compra de um veículo. Ele fez o compromisso e conseguimos renovar a nossa frota. Agradecemos a parceria constante com o nosso município. Esse apoio faz toda a diferença, pois garante mais estrutura e qualidade nos serviços”, ressaltou.

Também participaram da entrega, o presidente da Câmara Municipal, Gilso Francisco Filho, os vereadores Antônio da Rocha Xisto (Lorinho da saúde) e Adilson Borges, além do secretário de Saúde, Josimar de Matos e o secretário de Administração, Fernando Pigari.

