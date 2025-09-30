WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Senado Federal

Emenda à regulamentação da profissão de cerimonialista é rejeitada na CE

A Comissão de Educação e Cultura (CE) rejeitou, nesta terça-feira (30), emenda de Plenàrio à proposta que regulamenta a profissão de cerimonialista...

30/09/2025 19h00
Por: Redação
Fonte: Agência Senado
Veneziano Vital do Rêgo rejeitou emenda que exigeria habilitação para exercer a profissão de cerimonialista - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Veneziano Vital do Rêgo rejeitou emenda que exigeria habilitação para exercer a profissão de cerimonialista - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado

A Comissão de Educação e Cultura (CE) rejeitou, nesta terça-feira (30), emenda de Plenàrio à proposta que regulamenta a profissão de cerimonialista. O senador Fernando Dueire (MDB-PE) propôs a exigência de habilitação para o exercício da profissão.

O PL 4.967/2023 , da deputada Laura Carneiro (MDB-RJ), já havia sido aprovado pela CE, com parecer do senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB-PB). A emenda será analisada agora pela Comissão de Assuntos Sociais (CAS).

Emenda

O senador Fernando Dueire (MDB-PE) apresentou emenda que exige habilitação para o exercício da profissão de cerimonialista. Pelo texto, o profissional deveria comprovar uma das seguintes condições: possuir diploma de curso superior cujo projeto pedagógico inclua conteúdos de cerimonial e protocolo; apresentar certificado de curso de qualificação em cerimonial e protocolo; ou comprovar experiência mínima de dois anos no desempenho de atividades de cerimonialista.

No entanto, Veneziano rejeitou a emenda por considerar que imporia uma restrição indevida, limitando a atuação de profissionais com trajetórias consolidadas.

“A atividade, por sua natureza, envolve conhecimentos práticos, habilidades interpessoais e domínio de diferentes tipos de eventos. Muitos profissionais adquiriram experiência fora de cursos específicos, por meio de formações diversas ou da prática direta em ambientes institucionais, empresariais e sociais. Assim, entendemos que a imposição das exigências descritas pela emenda pode desconsiderar trajetórias consolidadas e reduzir a pluralidade de experiências que enriquecem a profissão”, afirmou o senador.

Infância

Os senadores também aprovaram requerimento ( REQ 42/2025 - CE ) da presidente da CE, senadora Teresa Leitão (PT-PE), para a realização de audiência pública sobre os avanços das políticas públicas voltadas à primeira infância no período de 2020 a 2025.

Voto de aplauso

Também foi acatado pelo colegiado a inserção em ata de voto de aplauso à escritora, poetisa, professora e ativista da cultura negra Conceição Evaristo pelo título de DoutoraHonoris Causalaureado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). O REQ 43/2025 - CE foi apresentado pelo senador Humberto Costa (PT-PE).

— Todos nós reconhecemos não somente a sua produção cultural como escritora, livros importantíssimos, mas principalmente porque o seu trabalho fala da questão da necessidade da construção da igualdade racial no nosso país, e, pela palavra, isso expressa todas às vezes o sentimento de resistência do povo negro no nosso país — disse o senador.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
O senador Sergio Moro é autor do requerimento para a homenagem - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
O senador Nelsinho Trad é presidente da comissão - Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Relator, Eduardo Braga ofereceu um texto alternativo após analisar cerca de 200 pedidos de alterações feitos pelos senadores - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
Nioaque, MS
Atualizado às 02h05
23°
Chuva Máxima: 34° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.06 km/h

Vento

71%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Há 3 horas Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Há 4 horas Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Há 4 horas Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Há 4 horas Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 2 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 3 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
5
Há 5 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados