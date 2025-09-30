WhatsApp

Zé Teixeira fortalece municipalismo com indicações para Dourados e Rio Brilhante

Em mais uma demonstração de compromisso com as demandas locais, o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa ...

30/09/2025 19h00
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS

Em mais uma demonstração de compromisso com as demandas locais, o deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou nesta terça-feira (30) duas indicações que reforçam sua interlocução direta com prefeitos e secretários estaduais.

A primeira indicação foi encaminhada ao prefeito de Dourados, Marçal Filho, solicitando obras de revitalização na Praça Ruy Gomes, localizada na Avenida José Roberto Teixeira, em frente ao Parque Antenor Martins. A proposta contempla a instalação de academia ao ar livre, parque infantil, pista de caminhada e paisagismo, além da implantação de um redutor de velocidade no entorno da praça.

A demanda partiu da comunidade do Bairro Vila Popular, que relatou o abandono do espaço público. Moradores apontaram a necessidade urgente de reparos nas calçadas, limpeza dos bueiros, poda de árvores e plantio de gramado. Também foi solicitado estudo para melhorar o escoamento da água pluvial, já que em períodos de chuva intensa a pista fica submersa, oferecendo risco à população.

Conforme Zé Teixeira, a revitalização da praça é essencial para resgatar o uso comunitário do espaço, promover lazer e garantir mais segurança aos moradores.

A segunda indicação foi direcionada aos secretários estaduais de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, e de Justiça e Segurança Pública, Antônio Carlos Videira, solicitando o aumento do número de peritos papiloscopistas em Rio Brilhante.

O pedido atende ao ofício enviado pelo prefeito Lucas Foroni, que destaca a necessidade de ampliar o atendimento para emissão de documentos de identidade e identificação civil e criminal por meio das digitais. A proposta inclui a instalação de uma estação online de captura para a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN), com o objetivo de tornar o serviço mais ágil e tecnológico.

Zé Teixeira reforçou o pedido ao Governo do Estado para que acolha a reivindicação do Executivo Municipal, garantindo mais eficiência e comodidade à população de Rio Brilhante.

