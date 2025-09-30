Homem condenado por roubo qualificado e fugitivo do sistema prisional é capturado pela Polícia Civil em Três Lagoas

Na tarde de ontem (29), a Polícia Civil, por intermédio dos investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas-MS efetuou a recaptura de um indivíduo, condenado pela prática do crime de roubo qualificado, fugitivo do sistema prisional estadual, há mais de dois meses. O homem, de 37 anos de idade, possui uma vasta folha de antecedentes policiais, com mais de dez registros pela prática de crimes como roubo qualificado, tráfico de drogas, ameaça, furto qualificado e crimes ambientais, inclusive com três prisões em flagrante anteriores.

No ano de 2019 ele foi condenado a nove anos de reclusão no regime fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, e após cumprimento de parte da pena, houve a progressão para o regime semiaberto, sendo ele considerado foragido desde o mês de julho. Após tomar ciência da evasão, as equipes da SIG passaram a realizar diligências para a sua captura, conseguindo localizá-lo, no final da tarde, em um imóvel abandonado, no Jardim Progresso.

O individuo foi conduzido à sede da SIG, e após efetuadas as formalidades legais, ele foi encaminhado para as celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, ficando à disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas/MS solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.