WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Homem condenado por roubo qualificado e fugitivo do sistema prisional é capturado pela Polícia Civil em Três Lagoas

Na tarde de ontem (29), a Polícia Civil, por intermédio dos investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas-MS efetuou a recaptu...

30/09/2025 16h51
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na tarde de ontem (29), a Polícia Civil, por intermédio dos investigadores da SIG (Seção de Investigação Geral) de Três Lagoas-MS efetuou a recaptura de um indivíduo, condenado pela prática do crime de roubo qualificado, fugitivo do sistema prisional estadual, há mais de dois meses. O homem, de 37 anos de idade, possui uma vasta folha de antecedentes policiais, com mais de dez registros pela prática de crimes como roubo qualificado, tráfico de drogas, ameaça, furto qualificado e crimes ambientais, inclusive com três prisões em flagrante anteriores.

No ano de 2019 ele foi condenado a nove anos de reclusão no regime fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, e após cumprimento de parte da pena, houve a progressão para o regime semiaberto, sendo ele considerado foragido desde o mês de julho. Após tomar ciência da evasão, as equipes da SIG passaram a realizar diligências para a sua captura, conseguindo localizá-lo, no final da tarde, em um imóvel abandonado, no Jardim Progresso.

O individuo foi conduzido à sede da SIG, e após efetuadas as formalidades legais, ele foi encaminhado para as celas da DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) de Três Lagoas, ficando à disposição da Justiça.

A SIG de Três Lagoas/MS solicita a colaboração e apoio de toda população três-lagoense, com informações sobre a prática de crimes e localização de indivíduos foragidos da Justiça, sendo que as denúncias poderão ser realizadas através dos telefones (67) 3929-1173 ou (67) 99226-8210 (WhatsApp). O sigilo e anonimato são assegurados.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A primeira sessão solene de entrega da distinção está prevista para o dia 8 de outubro, a partir das 19 horas, no Plenário Júlio Maia, da Alems Aprovada na Alems comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Hashioka
© José Cruz/Agência Brasil PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado
O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) esteve em Taquarussu para oficializar a entrega de um veículo modelo Spin Em Taquarussu, deputado Hashioka entrega veículo para reforçar atendimento à saúde
Nioaque, MS
Atualizado às 02h05
23°
Chuva Máxima: 34° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.06 km/h

Vento

71%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Há 3 horas Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Há 4 horas Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Há 4 horas Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Há 4 horas Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 2 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 3 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
5
Há 5 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados