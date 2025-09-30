Polícia Civil do Mato Grosso do Sul prende foragido da justiça de Minas Gerais, condenado por estupro de vulnerável

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia Especialziada de Repressão aos Crimes de Roubos e Furtos (DERF), prendeu nesta terça-feira (30) um homem de 50 anos de idade, que estava foragido da justiça de São Paulo. Ele foi condenado a mais de 15 anos de reclusão, por crime de estupro de vulnerável, ocorrido em Frutal-MG.

De acordo com as informações levantadas, a prisão ocorreu durante investigações relacionadas à repressão de crimes patrimoniais. Os policiais localizaram o autor no Bairro Santo Amaro, em Campo Grande. Ele foi capturado e levado para a DERF, onde está à disposição da justiça.