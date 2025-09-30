Polícia Civil incinera mais de 13 toneladas de drogas em Ponta Porã

A Polícia Civil realizou nesta terça-feira (30) a incineração de mais de 13 toneladas de entorpecentes apreendidos na região de fronteira. A ação contou com a atuação conjunta da 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, da 2ª Delegacia de Polícia e da Delegacia de Aral Moreira.

A destruição do material ilícito ocorreu em conformidade com a legislação vigente, sob acompanhamento de autoridades policiais, representantes locais e órgãos de fiscalização. A carga incinerada inclui maconha, cocaína, crack e outras substâncias que, retiradas de circulação, representam um duro golpe às organizações criminosas que atuam na região de fronteira entre Brasil e Paraguai.

A incineração é parte do esforço contínuo de repressão ao narcotráfico, reforçando o compromisso institucional com a segurança pública e a defesa da sociedade. O volume expressivo de drogas destruídas demonstra a efetividade do trabalho integrado entre as diversas forças policiais da região da fronteira e a determinação em enfrentar o crime organizado.

A ação reafirma o papel da Polícia Civil no enfrentamento ao tráfico de drogas, atividade que historicamente desafia a segurança na fronteira sul-mato-grossense.

