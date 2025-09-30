WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Economia

Receita paga quinto lote de restituição do Imposto de Renda 2025

Cerca de 387 mil contribuintes receberão mais de R$ 1 bilhão

30/09/2025 15h46
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo
© José Cruz/Agência Brasil/Arquivo

A Receita Federal começa a pagar nesta terça-feira (30) o quinto lote de restituição do Imposto de Renda Pessoa Física – IRPF 2025. Ao todo, estão previstas 387.277 restituições que resultarão em mais de R$ 1 bilhão a serem depositados na conta ou na chave PIX informada pelo contribuinte.

O lote abrange restituições de declarações transmitidas fora do prazo e com pendências solucionadas pelos contribuintes, além de restituições residuais de exercícios anteriores – tanto para contribuintes prioritários como não prioritários.

Segundo o Ministério da Fazenda, dos R$ 1.035.303.774,57 em créditos bancários a serem feitos, R$ 507.130.623,63 terão como destino contribuintes prioritários.

Serão 15.604 restituições para idosos acima de 80 anos; 66.637 restituições para contribuintes entre 60 e 79 anos; 6.968 restituições para contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave; e 16.926 restituições para contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério.

“Além disso, 234.920 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas que receberam prioridade por terem utilizado a declaração pré-preenchida e/ou optado por receber a restituição via PIX. Foram contempladas ainda 46.222 restituições destinadas a contribuintes não prioritários”, informou o Ministério da Fazenda.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Como consultar

A consulta poderá ser feita na página da Receita Federal na internet . Basta o contribuinte clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no botão Consultar a Restituição . Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones .

Caso o contribuinte não esteja na lista, deverá entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e tirar o extrato da declaração. Se verificar uma pendência, pode enviar uma declaração retificadora e esperar os próximos lotes da malha fina.

Se, por algum motivo, a restituição não for depositada na conta informada na declaração, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o cidadão poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco, nos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais localidades) e 0800-729-0088 (telefone especial exclusivo para deficientes auditivos).

Caso o contribuinte não resgate o valor de sua restituição depois de um ano, deverá requerer o valor no Portal e-CAC. Ao entrar na página, o cidadão deve acessando o menu Declarações e Demonstrativos, clicar em Meu Imposto de Renda e, em seguida, no campo Solicitar restituição não resgatada na rede bancária.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil BR-050 vai passar por obras de melhorias no trecho entre Minas e Goiás
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Taxa de desemprego em agosto fica em 5,6% e repete recorde de mínima
© Marcello Casal JrAgência Brasil É falso que novo cadastro vai aumentar imposto de aluguel, diz governo
Nioaque, MS
Atualizado às 02h05
23°
Chuva Máxima: 34° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.06 km/h

Vento

71%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Há 3 horas Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Há 4 horas Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Há 4 horas Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Há 4 horas Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 2 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 3 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
5
Há 5 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados