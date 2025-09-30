WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão aprova projeto que cria programa para ajudar famílias afetadas por desastres

Texto segue em análise na Câmara dos Deputados

30/09/2025 14h42
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei 81/25 , que cria o Programa Reconstruindo um Lar, para auxiliar famílias na recuperação ou na substituição de equipamentos eletrônicos, móveis e eletrodomésticos perdidos em desastres naturais.

A relatora, deputada Dilvanda Faro (PT-PA), recomendou a aprovação do texto. “Como evidenciam episódios recentes de enchentes e deslizamentos, a ausência de instrumentos permanentes e estruturados de apoio agrava os impactos sociais e econômicos desses eventos”, afirmou a relatora ao defender as mudanças.

Conforme o texto aprovado, poderão ser beneficiadas pelo programa as famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Elas terão de comprovar, junto ao governo, os danos sofridos.

A proposta reduz a zero a alíquota do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) sobre equipamentos eletrônicos, móveis e eletrodomésticos destinados aos beneficiários. A medida terá validade por um prazo de até cinco anos.

Medida provisória
“Em 2024, o governo federal editou medida provisória com auxílio para famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul ”, lembrou a autora do projeto, deputada Dayany Bittencourt (União-CE). Posteriormente, a ajuda foi ampliada.

Segundo a parlamentar, o atual projeto aproveita aquelas ideias. “A MP perdeu a vigência, deixando as famílias gaúchas sem amparo permanente. No Ceará, todos os anos, as chuvas causam prejuízos materiais”, afirmou Dayany Bittencourt.

Próximos passos
O projeto tramita em caráter conclusivo e ainda será analisado pelas comissões de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania.

Para virar lei, o texto terá de ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Roberto Jayme/Ascom/TSE Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Bruno Spada / Câmara dos Deputados Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados Comissão aprova isenção do pagamento de anuidade a conselhos para profissionais com doenças graves
Nioaque, MS
Atualizado às 02h05
23°
Chuva Máxima: 34° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.06 km/h

Vento

71%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Há 3 horas Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Há 4 horas Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Há 4 horas Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Há 4 horas Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 2 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 3 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
5
Há 5 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados