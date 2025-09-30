Polícia Civil prende dois foragidos na Capital

Na manhã de ontem (29), a Polícia Civil, por meio do Grupo de Operações e Investigações – GOI, após levantamento de informações, identificou o paradeiro de dois indivíduos foragidos da justiça.

L. S. F. C. (32) foi localizado nas imediações do bairro Piratininga e após ser capturado foi imediatamente encaminhado e apresentado a Autoridade Policial plantonista da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – 1DEAM.

Logo após, W.S.A.(25) foi localizado no bairro Monte Alegre, sendo ele, também, conduzido e apresentado a Autoridade Policial plantonista da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher – 1DEAM.

Ambos tiveram seus mandados de prisão cumpridos, sendo recolhidos ao cárcere e permanecem à disposição da Justiça.