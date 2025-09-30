DOF apreende drogas que estavam ocultadas em forno elétrico

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, nesta segunda-feira (29), quase 4 quilos de maconha e skunk, que eram transportados em um veículo Ford Fiesta. A apreensão ocorreu durante fiscalização na MS-164, em Ponta Porã. Na ação, um homem de 20 anos foi preso e uma adolescente de 16 anos apreendida.

Os militares faziam patrulhamento na rodovia, próximo ao Trevo do Copo Sujo, quando receberam informações que um automóvel havia saído de Ponta Porã transportando entorpecentes. Durante diligências, a equipe policial abordou um carro com as mesmas características.

Em entrevista, o condutor apresentou bastante nervosismo e respostas desencontradas, no veículo foi encontrado no banco traseiro um forno elétrico, em seu interior estava ocultado tabletes de maconha, que após a pesagem totalizaram quase 2 quilos do entorpecente, além de 1,5 quilo de skunk.

Questionado, o suspeito afirmou que era motorista de aplicativo de passageiro e foi contratado para buscar o forno elétrico em Ponta Porã, juntamente com a adolescente, e entregaria na cidade de Campo Grande, onde receberia R$ 250 pelo transporte.

O material apreendido, avaliado em aproximadamente R$ 45 mil, foi encaminhado à Delegacia da Polícia Civil de Ponta Porã.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.