Polícias Civil e Militar fecham ponto de tráfico de drogas e recuperam objetos furtados em Rio Brilhante

Na tarde desta segunda-feira (29), as Polícias Civil Militar, em ação conjunta, desarticularam um ponto de venda de drogas situado na Rua Doutor Boaventura, no Bairro Manoel das Neves. Além da recuperação de objetos de origem ilícita, foram apreendidos porções de crack e dinheiro fracionado, característicos da prática de tráfico.

O responsável pelo local, E.V.P., 23 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. As investigações apontaram que o indivíduo possui antecedentes pelos mesmos delitos e havia sido preso no mesmo endereço em 2024, também pela prática de tráfico.

No momento da abordagem, os policiais flagraram ainda um usuário que comparecia ao endereço levando bens para serem trocados por entorpecentes.