WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícias Civil e Militar fecham ponto de tráfico de drogas e recuperam objetos furtados em Rio Brilhante

Na tarde desta segunda-feira (29), as Polícias Civil Militar, em ação conjunta, desarticularam um ponto de venda de drogas situado na Rua Doutor Bo...

30/09/2025 09h15
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Na tarde desta segunda-feira (29), as Polícias Civil Militar, em ação conjunta, desarticularam um ponto de venda de drogas situado na Rua Doutor Boaventura, no Bairro Manoel das Neves. Além da recuperação de objetos de origem ilícita, foram apreendidos porções de crack e dinheiro fracionado, característicos da prática de tráfico.

O responsável pelo local, E.V.P., 23 anos, foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. As investigações apontaram que o indivíduo possui antecedentes pelos mesmos delitos e havia sido preso no mesmo endereço em 2024, também pela prática de tráfico.

No momento da abordagem, os policiais flagraram ainda um usuário que comparecia ao endereço levando bens para serem trocados por entorpecentes.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
A primeira sessão solene de entrega da distinção está prevista para o dia 8 de outubro, a partir das 19 horas, no Plenário Júlio Maia, da Alems Aprovada na Alems comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Hashioka
© José Cruz/Agência Brasil PF investiga ligação de intoxicação por metanol com crime organizado
O deputado estadual Roberto Hashioka (União Brasil) esteve em Taquarussu para oficializar a entrega de um veículo modelo Spin Em Taquarussu, deputado Hashioka entrega veículo para reforçar atendimento à saúde
Nioaque, MS
Atualizado às 02h05
23°
Chuva Máxima: 34° - Mínima: 22°
23°

Sensação

2.06 km/h

Vento

71%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 3 horas Lei que altera contagem de prazo para a inelegibilidade é sancionada com vetos
Há 3 horas Distribuidoras de combustíveis denunciam especulação nos créditos de descarbonização
Há 4 horas Sessão especial vai homenagear as vítimas dos ataques do Hamas em 2023
Há 4 horas Comissão para interlocução com os EUA é prorrogada até dezembro
Há 4 horas Modificada, regulamentação da reforma tributária volta à Câmara
Anúncio
Mais lidas
1
Há 7 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 2 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 3 dias Rádio Nacional transmite Fluminense x Botafogo neste domingo (28)
4
Há 4 dias STF julgará vínculo trabalhista de motoristas e entregadores
5
Há 5 dias ‘Careca do INSS’ não responde perguntas de relator, mas nega participar de fraude
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados