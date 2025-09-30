Policiais civis esclarecem roubo ocorrido em Nova Andradina, no sábado

(67) 99142-9066
A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, elucidou um crime de roubo ocorrido no último sábado (27), no bairro Capilé. Segundo as investigações, a vítima foi abordada enquanto caminhava pela rua Senador Auro de Moura Andrade e teve seu aparelho celular subtraído.
O autor, um homem de 27 anos, foi identificado após diligências da equipe da SIG.
Em posse do investigado foram localizados objetos relacionados ao delito, incluindo uma camiseta cinza e um boné preto, além do celular roubado.
Em sede policial, o investigado confessou a prática do roubo. O aparelho foi recuperado e restituído à vítima.
As investigações também apontaram que o indiciado possui antecedentes criminais e estava monitorado por tornozeleira eletrônica no momento do crime.
Diante dos elementos de informação colhidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor e aguarda decisão judicial.
