Policiais civis esclarecem roubo ocorrido em Nova Andradina, no sábado

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS A Seção de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Nova Andradina, elucidou um crime de roubo ocorrido no último sábado (27), no bairro Capilé. Segundo as investigações, a vítima foi abordada enquanto caminhava pela rua Senador Auro de Moura Andrade e teve seu aparelho celular subtraído.

O autor, um homem de 27 anos, foi identificado após diligências da equipe da SIG.

Em posse do investigado foram localizados objetos relacionados ao delito, incluindo uma camiseta cinza e um boné preto, além do celular roubado.

Em sede policial, o investigado confessou a prática do roubo. O aparelho foi recuperado e restituído à vítima.

As investigações também apontaram que o indiciado possui antecedentes criminais e estava monitorado por tornozeleira eletrônica no momento do crime.

Diante dos elementos de informação colhidos, a Polícia Civil representou pela prisão preventiva do autor e aguarda decisão judicial.