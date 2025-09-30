WhatsApp

Legislativo - MS

Deputados votam dez propostas na primeira sessão da semana

Os parlamentares devem apreciar dez projetos na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (30), co...

30/09/2025 07h05
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Parlamentares analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa
Parlamentares analisam e votam os projetos durante a sessão plenária da Assembleia Legislativa

Os parlamentares devem apreciar dez projetos na sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) desta terça-feira (30), conforme previsão da  Ordem do Dia . As propostas serão analisadas em discussão única, primeira e segunda discussão. A sessão tem início às 9h e é aberta à participação de toda a sociedade.

Em segunda discussão será apreciado o Projeto de Lei 131/2025 , do deputado Coronel David (PL), que institui o “Dia Estadual do Leonismo” no Estado de Mato Grosso do Sul e dá outras providências.

Os deputados devem votar dois projetos de lei em primeira discussão. O Projeto de Lei 173/2025 , do deputado Zé Teixeira (PSDB), que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Mato Grosso do Sul a Feira Literária de Mato Grosso do Sul (FELIT/MS) e dá outras providências. E o Projeto de Lei 211/2025 , do Poder Judiciário, dispõe sobre a reorganização das serventias notariais e de registros na sede da Comarca de Corumbá.

Em discussão única, constam sete projetos de resolução. Duas das propostas concedem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense: o Projeto de Resolução 14/2025, do deputado Paulo Corrêa (PSDB), e o Projeto de Resolução 95/2025, do deputado Gerson Claro (PP).

O Projeto de Resolução 45/2025, proposto pelo deputado Roberto Hashioka (União), institui a Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul.

Quatro projetos de resolução concedem a Comenda do Mérito Legislativo a personalidades específicas: o Projeto de Resolução 37/2025, de autoria do deputado Caravina (PSDB); o Projeto de Resolução 40/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB); o Projeto de Resolução 59/2025, do deputado Coronel David; e o Projeto de Resolução 75/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB).

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

