Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações

Sob o céu claro de setembro, mãos de diferentes idades tocaram a terra e lançaram raízes que simbolizam não apenas o fim de mais uma Semana Nacional de Trânsito, mas também os 40 anos de autarquização do Detran-MS. Foram 80 mudas de ipês, 40 brancos e 40 amarelos, árvore símbolo de Mato Grosso do Sul, conhecida por sua beleza e resistência, plantadas por servidores, aposentados e crianças do CEI Detran. Mais do que um ato ambiental, o gesto se tornou um marco de memória, afeto e continuidade.

“Minha vida, metade dela está no Detran. E essa ação de plantio de árvores, meio que perpetua minha história, minha passagem pelo Detran, nossa vida em todos esses anos. Tenho uma história marcada por dedicação, tanto ao trabalho quanto à formação da minha família”, afirma emocionada a servidora Luciene Macena, de 52 anos, há 25 dedicados ao órgão.

>Três gerações: Angélica, Cássia e Antônio Carlos avô, e Antônio Carlos neto.

A filha, Eloisa Macena, hoje bancária, esposa de Mateus e mãe do pequeno Henrique, de 3 anos, revive lembranças sempre que retorna ao espaço onde também estudou na mesma idade que o filho tem hoje. “É quase que uma memória afetiva. Minha casa é perto do Detran, nossa família toda mora perto, é uma instituição que faz parte da nossa vida, não só porque minha mãe trabalha aqui, mas porque parte da minha história foi aqui, parte da história da minha irmã foi aqui, e agora está sendo parte da vida do Henrique. É muito bom fazer parte disso”. O ipê escolhido por Eloisa e a família foi plantado em um ponto estratégico. “No futuro, quando Henrique vier tirar habilitação, e fizer essa curva aqui, vai olhar para o ipê e saber que ele esteve aqui quando criança”, disse.

>Irani está prestes a se aposentar

Entre as histórias de despedida, estava a da servidora Irani de Sousa, com 48 anos de serviço público, sendo 26 no Detran-MS. Já com a aposentadoria marcada para janeiro, ela se emocionou: “Vou sentir muita saudade. Vou sentir falta dos colegas. Eu gosto do que eu faço. Chego 6h40 já inicio meu trabalho de baixa de CNH, e é muito bom”. Para o novo ciclo, planeja dedicar-se a visitas solidárias da igreja e aos artesanatos.

O legado familiar também se fez presente. Angélica, que entrou no Detran em 1974 e trabalhou por 45 anos, hoje aposentada, esteve acompanhada da filha Cássia, servidora, e do neto Antônio, aluno do CEI. “A Cássia seguiu meu exemplo. Todo mundo fala que ela é severa que nem eu, e está aí, seguindo o legado”, contou, orgulhosa.