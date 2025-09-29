Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês

Unidade do Hospital Regional começa a operar com serviços especializados e estrutura moderna para consultas e exames de alta complexidade

A semana começou agitada nos corredores da Policlínica Cone Sul, primeira etapa em operação do Hospital Regional de Dourados (HRD) “Olga Castoldi Parizotto”, localizado às margens da BR-463. A estrutura iniciou oficialmente os atendimentos nesta segunda-feira (29) já com a agenda cheia para exames e consultas com especialistas.

Gerida pela Associação de Gestão, Inovação e Resultados em Saúde (Agir), a ativação da unidade representa um marco para a saúde pública no interior do Estado, integrando a estratégia de regionalização da assistência e aproximando os serviços especializados da população do Cone Sul.

Composta pelo Centro de Diagnóstico e pelo Centro de Especialidades Médicas, a Policlínica começa os trabalhos oferecendo consultas ambulatoriais e exames de média e alta complexidade, ampliando o acesso e diminuindo a necessidade de deslocamento de pacientes.

O primeiro dia de atendimento foi destinado a consultas de cirurgia geral e exames de colonoscopia para pacientes de Dourados e região, previamente agendados pela Secretaria de Estado de Saúde.

A agente de saúde Cinthia Cantaluppe, do município de Coronel Sapucaia, foi uma das pacientes atendidas. Ela precisa passar por cirurgia no pâncreas, e após consulta com cirurgião geral foi encaminhada para a realização do procedimento em Ponta Porã.

“O atendimento foi rápido e a consulta muito esclarecedora. O médico me explicou tudo certinho e estou tranquila para a cirurgia”, avaliou.

A servidora pública Bruna Letícia Gomes, do mesmo município, também aguarda por cirurgia e recebeu atendimento com especialista no primeiro dia de atendimentos da policlínica.

“Achei a estrutura muito boa e o atendimento da recepção bem eficiente. A gente que vem de fora às vezes fica meio deslocado, mas eles deram toda a orientação necessária. Gostei bastante”, afirmou.

De acordo com o Contrato de Gestão firmado entre a Agir e a Secretaria de Estado da Saúde, o Hospital Regional de Dourados tem capacidade para realizar cerca de 6.900 consultas e exames de apoio diagnóstico por mês, considerando as três unidades que o compõem.

A Policlínica Cone Sul fará parte desse montante, iniciando suas atividades de forma escalonada, desafogando a demanda reprimida e garantindo atendimento resolutivo.

Em determinadas especialidades, o paciente terá toda a demanda atendida internamente, com consultas médicas, exames laboratoriais, exames de imagem e acompanhamento multiprofissional, não retornando para a regulação para os tratamentos complementares que se fizerem necessários, assegurando assim o cuidado integral.

“Hoje celebramos um marco muito importante para a saúde de Dourados e para o Sistema Único de Saúde. Começamos com força total, para que possamos atender o máximo possível de pacientes, garantindo nosso serviço de excelência com humanização”, destacou diretora geral do Hospital Regional, Andréia Alcântara Barbosa.

“Nossa expectativa é que o SUS cresça e que seja de excelência para a população de Mato Grosso do Sul, que é o que o paciente realmente merece”, completou.

Nova arquitetura da Saúde na prática

“A Policlínica Cone Sul é a porta de entrada para um complexo hospitalar moderno, que vai garantir diagnósticos mais rápidos e atendimento especializado para todo o Cone Sul do Estado. É uma conquista construída com muito esforço coletivo, voltada para reduzir filas, oferecer cuidado integral e fortalecer a regionalização do SUS”, destaca o secretário de Estado de Saúde, Maurício Simões Corrêa.

Além de suporte à população de Dourados, a Policlínica Cone Sul terá papel estratégico no atendimento de municípios vizinhos, que hoje precisam recorrer à capital para consultas especializadas e exames de maior complexidade. Essa descentralização vai tornar a rede de saúde mais eficiente e aproximar os serviços da realidade de milhares de famílias do interior.

A professora Cristiani da Silva Rocha, de Caarapó, acompanhou a mãe para a realização de exame de colonoscopia – e elogiou o atendimento recebido.

“A estrutura da clínica é excelente e os funcionários muito atenciosos desde quando chegamos aqui. Fico feliz por saber que teremos mais uma opção de atendimento pelo SUS em nossa região”, afirmou.

O Centro de Diagnóstico permitirá a realização de exames modernos, fundamentais para acelerar diagnósticos e apoiar o tratamento de diversas condições clínicas.

Já o Centro de Especialidades Médicas contará com equipe multiprofissional em diferentes áreas, oferecendo desde acompanhamento clínico até indicação cirúrgica, em um fluxo de atendimento integrado.

Conheça os serviços que passam a ser disponibilizados à população nesta primeira etapa:

Exames de apoio diagnóstico

- Laboratório clínico

- Endoscopia digestiva alta

- Colonoscopia

- Radiologia (raio-x, tomografia, densitometria óssea)

- Ultrassonografia (geral, ginecológica, Doppler e de próstata)

- Mamografia

Consultas médicas especializadas

- Cardiologia clínica

- Neurologia clínica (adulto e pediátrico)

- Cirurgia geral (adulto e pediátrica)

- Ginecologia

- Ortopedia (adulto e pediátrica)

- Avaliação de risco cirúrgico

