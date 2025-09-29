WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Legislativo - MS

Garantia de sigilo do endereço residencial aos servidores vítimas de crime é proposta

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do sul (ALEMS) o Projeto de Lei 246/2025 , de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que dispõe so...

29/09/2025 21h17
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Audiência pública realizada pela deputada Gleice Jane resultou em projeto de lei que amplia a proteção ao servidor vítima de crime
Audiência pública realizada pela deputada Gleice Jane resultou em projeto de lei que amplia a proteção ao servidor vítima de crime

Tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do sul (ALEMS) o Projeto de Lei 246/2025 , de autoria da deputada Gleice Jane (PT), que dispõe sobre a garantia do direito de servidoras e servidores públicos em exercício, vítimas de crime, contravenção penal ou ato infracional, informarem o endereço funcional em substituição ao endereço residencial no registro de boletim de ocorrência. O projeto segue para análise da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). 

O projeto garante esse direito aos servidores em exercício que registrarem o boletim de ocorrência como vítima de crime, contravenção penal ou ato infracional, poderá informar o endereço funcional em substituição ao endereço residencial. O direito previsto aplica-se, em especial, às servidoras e aos servidores que atuem nas áreas de saúde, educação, segurança pública e fiscalização ou exercício de poder de polícia administrativa. O direito também poderá ser estendido a outras categorias do serviço público, mediante solicitação à autoridade policial, quando houver risco à integridade física ou moral do servido, sendo o endereço residencial da vítima mantido em sigilo.

“O projeto é resultado da audiência pública com o tema "Desafios na Gestão em Saúde: Enfrentamento à Violência contra Profissionais de Enfermagem", que reuniu os atores envolvidos com o tema. Entre as queixas mais recorrentes, destacou-se a exigência de indicação do endereço residencial no momento do registro de boletim de ocorrência, o que tem exposto profissionais vítimas, particularmente das áreas da saúde, da educação, da segurança pública e da fiscalização, a riscos de retaliação, aumentando a vulnerabilidade de suas famílias e comprometendo sua segurança pessoal”, justifica a deputada Gleice Jane.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis participam de curso para formação de instrutores de combate veicular, em Campo Grande
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participa do II Congresso Goiano de Segurança Pública e Direitos Humanos
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 19 horas Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados