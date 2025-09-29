Policiais civis participam de curso para formação de instrutores de combate veicular, em Campo Grande

Nos dias 26, 27 e 28/09/2025, os Delegados (as) de Polícia Civil: Rodrigo Guiraldelli Yassaka – Coordenador de Administração do Departamento de Polícia Especializada (DPE), Reginaldo Salomão – Titular do GARRAS, BiancaCarneiro Martins – Titular de Chapadão do Sul, e o Escrivão de Polícia Judiciária Luiz Gustavo Alves Avila – lotado na DENAR, participaram do Curso de Instrutor de Combate Veicular, realizado em Campo Grande-MS.

Com 30 horas/aula, o curso apresentou grade curricular para formação de instrutores de combate veicular, preparando-os para planejar e organizar módulos de instrução, além do desenvolvimento e criação de exercícios. Os Policiais receberam treinamento para agir em situações de confronto armado dentro ou próximo a veículos, com técnicas voltadas para sua própria defesa e de terceiros.

O Curso foi ministrado pelo Instrutor Eduardo Castro -Policial Militar do Estado do Ceará, e organizado por Diego Salles – Policial Penal do Estado de Rondônia, ambos com vasto conhecimento e experiência em cursos operacionais.