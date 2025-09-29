Polícia Civil de Mato Grosso do Sul participa do II Congresso Goiano de Segurança Pública e Direitos Humanos

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Entre os dias 24 e 26 de setembro, a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul marcou presença no II Congresso Goiano de Segurança Pública e Direitos Humanos, realizado na Escola Superior da Polícia Civil de Goiás, em Goiânia-GO.

Representando a instituição, os delegados de Polícia Carlos Delano Gehring Leandro de Souza e José Roberto de Oliveira Junior foram convidados a palestrar, juntamente a colegas de outros estados, abordando o tema: Cadeia de custódia de provas dependentes de memória.

Na ocasião, compartilharam a experiência da PCMS na utilização de técnicas modernas de produção de prova com registro audiovisual, fundamentais para garantir maior confiabilidade, transparência e respeito aos direitos humanos no processo investigativo.

O congresso se consolidou como um espaço essencial para a troca de experiências, construção de soluções concretas e fortalecimento da segurança pública comprometida com a cidadania e a justiça.