Polícia Militar prende homem por tráfico de drogas em Coxim

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje (29/09), um homem de 44 anos por tráfico de drogas em Coxim.

A Força Tática recebeu informações de moradores sobre intensa movimentação de usuários de drogas em uma residência localizada na Rua Projetada Dois no Bairro Vila Bela. Segundo as denúncias, um homem de 44 anos estaria realizando a venda de entorpecentes no local.

Diante das informações, a equipe intensificou as rondas na região com o objetivo de confirmar a denúncia e observar possíveis atividades ilícitas. Por volta das 23h, os policiais avistaram o suspeito deslocando-se em uma bicicleta pela Avenida Frei Cirino. Ao perceber a aproximação da viatura, o homem demonstrou nervosismo, olhando diversas vezes para trás e acelerando a pedalada. Ao chegar na Rua Projetada Dois, mudou bruscamente de direção na tentativa de fugir.

A equipe iniciou acompanhamento tático e conseguiu alcançá-lo em frente à sua residência. No momento da abordagem, o suspeito recebeu ordem para colocar as mãos sobre a cabeça, mas recusou-se a obedecer e resistiu a prisão com socos e empurrões, sendo necessário o uso moderado da força para contê-lo.

Ele ainda conseguiu se desvencilhar, derrubou o portão da residência e correu para o quintal, onde foi novamente alcançado.

Durante a revista pessoal, foi encontrada no bolso do short do suspeito uma carteira com R$ 223,00 em cédulas fracionadas — valor característico da venda de drogas. Após se acalmar, ele confessou que fugiu e resistiu à abordagem por temer a prisão, pois havia acabado de vender entorpecentes. O autor ainda revelou que havia drogas em sua residência.

Na busca domiciliar, os policiais encontraram duas pedras de substância análoga à cocaína (aproximadamente 5 gramas) e um pedaço de maconha (cerca de 35 gramas) dentro de uma gaveta. Também foram apreendidos uma balança de precisão, um rolo de papel filme, além de uma faca e um prato de vidro com resquícios de cocaína e pasta base, indicando preparo de drogas.

Diante dos fatos, o homem de 44 anos recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Coxim para as demais providencias.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM