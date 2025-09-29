Deputado Roberto Hashioka prestigia diplomação do novo cônsul honorário do Japão em CG

Na última sexta-feira, 26, o deputado estadual Roberto Hashioka participou da cerimônia de Diplomação do novo Cônsul Honorário do Japão em Campo Grande, Sérgio Longen. A designação foi feita pelo embaixador do Japão no Brasil, Teiji Hayashi, em reconhecimento à trajetória do presidente da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems) e o seu papel no fortalecimento das relações entre MS e o país asiático.

“Essa importante honraria estreita laços políticos, econômicos e culturais, e reforça a amizade histórica, abrindo novas oportunidades de cooperação. Parabéns ao presidente Longen e a toda diretoria da Fiems, pois é o primeiro título concedido a um sul-mato-grossense e o terceiro em todo o Brasil”, frisou o deputado.

À frente da Federação desde 2007, Sérgio tem se destacado na promoção do desenvolvimento industrial do Estado, possibilitando estreitamento na relação entre as duas nações. “É uma satisfação receber uma honraria como essa e dividir com toda a minha diretoria presente, que representa a nossa indústria. Temos trabalhado para que Mato Grosso do Sul seja essa pujança exemplar em muitas frentes”, agradeceu Longen.

RELAÇÕES COMERCIAIS

O governador Eduardo Riedel destacou a importância dessa conexão. “Mato Grosso do Sul, especialmente, tem uma longa história com a comunidade japonesa, mas ainda precisamos avançar nas relações comerciais para que se torne mais sólida e duradoura”, disse.

Riedel ainda acrescentou que o parlamentar sempre demonstrou compromisso com a colônia. “É meu conselheiro para assuntos nipônicos na Assembleia Legislativa e tem nos acompanhado também nas agendas, seja em São Paulo ou em outros ambientes. Sempre presente e apoiando” finalizou.