WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Mato Grosso do Sul

Caixa Encantada: Governo de MS lança campanha para arrecadação de brinquedos

Com o objetivo de fazer o Natal das crianças carentes mais alegre, o Governo de Mato Grosso do Sul lança a campanha ‘Caixa Encantada - Doe um Brinq...

29/09/2025 19h06
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Com o objetivo de fazer o Natal das crianças carentes mais alegre, o Governo de Mato Grosso do Sul lança a campanha ‘Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!’. A campanha, organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), tem como madrinha a primeira-dama Mônica Riedel. O lançamento será na quarta-feira (1°), no auditório do Bioparque Pantanal, às 14h. 

Em 2025, a campanha completa dez anos e conta com 17 instituições parceiras, com lançamento em 1° de outubro e arrecadações até 19 novembro de 2025, em todos os órgãos do Governo do Estado e instituições parceiras. 

“É uma responsabilidade muito grande amadrinhar uma campanha que mobiliza servidores e sociedade civil com um único objetivo, que é proporcionar um Natal especial a tantas crianças em situação de vulnerabilidade de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, é uma honra ver que a cada campanha que realizamos é crescente a corrente de solidariedade que tem feito a diferença, seja na Campanha Seu Abraço Aquece, seja na Campanha Caixa Encantada. Agora, mais uma vez, contamos com a empatia e a solidariedade de todos, para alcançar o máximo de entidades e crianças assistidas", disse Mônica Riedel.

Foto: Divulgação
Foto: Divulgação
Foto: Saul Schramm
Foto: Saul Schramm

A campanha busca engajar servidores e a população em uma corrente de solidariedade, garantindo que os brinquedos cheguem àquelas crianças que mais precisam. Além do impacto social, a iniciativa está alinhada aos pilares próspero, verde e inclusivo do Governo do Estado.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, destaca a importância das campanhas de solidariedade para promover o senso de coletividade e a união entre os servidores e a população de MS.“Tanto a campanha do agasalho quando a Caixa Encantada demonstram o comprometimento dos servidores públicos estaduais com a população sul-mato-grossense. Atuando como organizadora da campanha e interlocutora com os demais órgãos e instituições parceiras, a SAD trabalha para disseminar o movimento que nasce entre os servidores, sobre como o olhar humano e a solidariedade são capazes de transformar a realidade, levando mais alegria para as crianças. A ação coletiva e organizada mostra que o olhar atento para às demandas da sociedade é a maior motivação dos servidores estaduais”.

Doações

A primeira arrecadação de brinquedos será no "MS ao Vivo", no dia 12 de outubro, quando o público presente no show poderá contribuir doando brinquedos novos ou em bom estado. Em seguida, acontecem as doações na retirada dos kits da 3ª edição da Corrida dos Poderes, nos dias 21 e 22 do outubro, quando serão recebidos 4.200 brinquedos dos atletas inscritos para participar em todas as modalidades da prova.

Em 2024, a iniciativa arrecadou mais de 74 mil brinquedos e, pela primeira vez, expandiu as arrecadações em todos os municípios do Estado. As doações garantiram um Natal mais feliz de milhares de crianças e adolescentes atendidas por 356 entidades filantrópicas, em 44 municípios de Mato Grosso do Sul.

Neste ano, as entidades que quiserem receber as doações devem fazer o cadastro pelo site da campanha www.caixaencantada.ms.gov.br entre os dias 2 a 24 de outubro, preenchendo o cadastro on-line.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Fotos: Divulgação
Fotos: Divulgação

Correalizadores

A campanha Caixa Encantada de 2025, conta com 17 instituições públicas e privadas que apoiam a ação solidária:Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul; Tribunal de Justiça de Mato Grosso Do Sul; Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul; Ministério Público de Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional do Trabalho (TRT 24ª Região); Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso Do Sul (Anoreg MS); Faculdade Insted; Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems); Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MS); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso Do Sul (Senar MS); Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg); Associação dos Criadores de Ruminantes de Mato Grosso Do Sul (Acrissul); Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS  ( OAB | ESA | CAA MS); Sistema Fecomércio MS (Fecomércio e Senac); Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

Laiana Horing Nantes,Comunicação SAD
Foto: Bruno Rezende/Secom - Arquivo (destaque)

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Audiência pública realizada pela deputada Gleice Jane resultou em projeto de lei que amplia a proteção ao servidor vítima de crime Garantia de sigilo do endereço residencial aos servidores vítimas de crime é proposta
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis participam de curso para formação de instrutores de combate veicular, em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 19 horas Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados