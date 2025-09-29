Caixa Encantada: Governo de MS lança campanha para arrecadação de brinquedos

Com o objetivo de fazer o Natal das crianças carentes mais alegre, o Governo de Mato Grosso do Sul lança a campanha ‘Caixa Encantada - Doe um Brinquedo. Compartilhe Magia!’. A campanha, organizada pela SAD (Secretaria de Estado de Administração), tem como madrinha a primeira-dama Mônica Riedel. O lançamento será na quarta-feira (1°), no auditório do Bioparque Pantanal, às 14h.

Em 2025, a campanha completa dez anos e conta com 17 instituições parceiras, com lançamento em 1° de outubro e arrecadações até 19 novembro de 2025, em todos os órgãos do Governo do Estado e instituições parceiras.

“É uma responsabilidade muito grande amadrinhar uma campanha que mobiliza servidores e sociedade civil com um único objetivo, que é proporcionar um Natal especial a tantas crianças em situação de vulnerabilidade de Mato Grosso do Sul. Ao mesmo tempo, é uma honra ver que a cada campanha que realizamos é crescente a corrente de solidariedade que tem feito a diferença, seja na Campanha Seu Abraço Aquece, seja na Campanha Caixa Encantada. Agora, mais uma vez, contamos com a empatia e a solidariedade de todos, para alcançar o máximo de entidades e crianças assistidas", disse Mônica Riedel.

Foto: Divulgação

Foto: Saul Schramm

A campanha busca engajar servidores e a população em uma corrente de solidariedade, garantindo que os brinquedos cheguem àquelas crianças que mais precisam. Além do impacto social, a iniciativa está alinhada aos pilares próspero, verde e inclusivo do Governo do Estado.

O secretário de Estado de Administração, Frederico Felini, destaca a importância das campanhas de solidariedade para promover o senso de coletividade e a união entre os servidores e a população de MS.“Tanto a campanha do agasalho quando a Caixa Encantada demonstram o comprometimento dos servidores públicos estaduais com a população sul-mato-grossense. Atuando como organizadora da campanha e interlocutora com os demais órgãos e instituições parceiras, a SAD trabalha para disseminar o movimento que nasce entre os servidores, sobre como o olhar humano e a solidariedade são capazes de transformar a realidade, levando mais alegria para as crianças. A ação coletiva e organizada mostra que o olhar atento para às demandas da sociedade é a maior motivação dos servidores estaduais”.

Doações

A primeira arrecadação de brinquedos será no "MS ao Vivo", no dia 12 de outubro, quando o público presente no show poderá contribuir doando brinquedos novos ou em bom estado. Em seguida, acontecem as doações na retirada dos kits da 3ª edição da Corrida dos Poderes, nos dias 21 e 22 do outubro, quando serão recebidos 4.200 brinquedos dos atletas inscritos para participar em todas as modalidades da prova.

Em 2024, a iniciativa arrecadou mais de 74 mil brinquedos e, pela primeira vez, expandiu as arrecadações em todos os municípios do Estado. As doações garantiram um Natal mais feliz de milhares de crianças e adolescentes atendidas por 356 entidades filantrópicas, em 44 municípios de Mato Grosso do Sul.

Neste ano, as entidades que quiserem receber as doações devem fazer o cadastro pelo site da campanha www.caixaencantada.ms.gov.br entre os dias 2 a 24 de outubro, preenchendo o cadastro on-line.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Fotos: Divulgação

Correalizadores

A campanha Caixa Encantada de 2025, conta com 17 instituições públicas e privadas que apoiam a ação solidária:Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul; Tribunal de Justiça de Mato Grosso Do Sul; Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul; Ministério Público de Mato Grosso do Sul; Tribunal Regional do Trabalho (TRT 24ª Região); Associação dos Notários e Registradores do Estado de Mato Grosso Do Sul (Anoreg MS); Faculdade Insted; Federação das Indústrias de Mato Grosso do Sul (Fiems); Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul (Famasul); Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae MS); Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso Do Sul (Senar MS); Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (Acicg); Associação dos Criadores de Ruminantes de Mato Grosso Do Sul (Acrissul); Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional MS ( OAB | ESA | CAA MS); Sistema Fecomércio MS (Fecomércio e Senac); Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems).

Laiana Horing Nantes,Comunicação SAD

Foto: Bruno Rezende/Secom - Arquivo (destaque)