DOF - MS

DOF apreende 320 quilos de drogas que seguiam para Minas Gerais

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (27), na MS-156 em Amambai, um veículo Fiat Palio Wee...

29/09/2025 18h03
Por: Redação
Fonte: DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS
Foto: Reprodução/DOF - MS

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (27), na MS-156 em Amambai, um veículo Fiat Palio Weekend carregado com 320 quilos de maconha. Um homem de 28 anos foi preso em flagrante.

Os militares faziam bloqueio na rodovia quando o condutor do automóvel desobedeceu à ordem de parada e tentou fugir. Após acompanhamento por cerca de 5 quilômetros, o veículo foi interceptado.

O motorista afirmou aos policiais que transportava entorpecentes e disse ter pegado a carga em Coronel Sapucaia, com destino a Belo Horizonte (MG). Ele relatou que receberia R$ 10 mil pelo transporte.

A droga apreendida foi avaliada em aproximadamente R$ 660 mil. O autor, o veículo e o entorpecente foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Amambai.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.

