DOF apreende mais de 1,6 tonelada de drogas em caminhonete roubada no Paraná

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (27), em Naviraí, mais de 1.600 quilos de maconha, além de skunk e haxixe, em uma caminhonete Toyota Hilux roubada no Estado do Paraná. Na ação, ninguém foi preso.

A equipe realizava bloqueio na BR-487, próximo à Foz do Rio Amambai, quando o condutor da caminhonete desobedeceu a ordem de parada e tentou fugir. Após acompanhamento pela rodovia, o veículo foi abandonado às margens da via. Diligências foram realizadas na região, mas o motorista não foi localizado.

No interior da Hilux e na carroceria, os policiais encontraram 1.600 quilos de maconha, 6,2 quilos de haxixe e 1 quilo de skunk. Em checagem, constatou-se que a caminhonete havia sido roubada no mês passado, na cidade de Campo Mourão (PR).

O material apreendido foi avaliado em aproximadamente R$ 3,4 milhões e encaminhado à Delegacia Especializada em Repressão aos Crimes de Fronteira (Defron), em Dourados.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública).

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.