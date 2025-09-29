Prefeitura de Nioaque dá início à era digital com capacitação de servidores

A administração municipal de Nioaque iniciou uma nova etapa na modernização dos serviços públicos, com a implementação do programa Papel Zero, em parceria com a plataforma 1Doc. O projeto tem como objetivo reduzir o uso de papel, agilizar os processos internos e tornar a gestão mais sustentável e acessível para servidores e cidadãos.

Para viabilizar a mudança, os servidores municipais já começaram a receber capacitação por meio de um curso online (EAD), encaminhado por e-mail. O treinamento garante que cada colaborador aprenda a utilizar a nova ferramenta, tornando os trâmites totalmente digitais e interligados.

Segundo a Prefeitura, a iniciativa reflete não apenas a busca por eficiência administrativa, mas também o compromisso com a inovação e a preservação ambiental. Ao adotar a plataforma digital, a gestão dá um passo importante para transformar a rotina dos serviços públicos, trazendo mais transparência e praticidade.

Atenção, servidores: quem não recebeu o e-mail de acesso ao curso deve procurar o setor de Licitação da Prefeitura para regularizar o cadastro e não perder a capacitação.

Com o avanço dessa medida, Nioaque se aproxima de um modelo de administração pública mais moderno, sustentável e preparado para os desafios do futuro.