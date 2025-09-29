Polícia Militar conduz homem por descumprimento de medida protetiva e ameaça em Corumbá

Na tarde de sábado, 27 de setembro de 2025, por volta das 17h50, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender uma ocorrência de ameaça no contexto de violência doméstica e familiar, ocorrida na Praça da República,.

No local, os policiais fizeram contato com a vítima, uma mulher de 39 anos, que relatou estar sendo perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro, de 47 anos. Segundo seu relato, desde que deixou o local de trabalho, o autor a seguiu pelas ruas da cidade até o centro, onde ela buscou abrigo em uma loja. O homem a acompanhou até dentro do estabelecimento e passou a ofendê-la verbalmente, utilizando palavras de baixo calão.

Com as informações e características repassadas, a guarnição iniciou buscas nas imediações, conseguindo localizar o suspeito nas proximidades. Durante a abordagem, foi constatado que ele fazia uso de tornozeleira eletrônica e estava em descumprimento de medida protetiva de urgência previamente determinada pelo Poder Judiciário. O caso foi registrado e encaminhado à delegacia de polícia civil.

A Polícia Militar reforça a importância de denunciar casos de violência doméstica por meio do telefone 190. Essas denúncias são fundamentais para a proteção das vítimas e prevenção de novos episódios, garantindo que as medidas judiciais sejam cumpridas e que a segurança da comunidade seja preservada.