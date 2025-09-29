Polícia Militar prende indivíduo com mandado de prisão em aberto durante patrulhamento em Corumbá

Na manhã deste domingo (28/09/2025), durante patrulhamento, policiais militares abordaram um indivíduo. Após consulta aos sistemas, foi constatado que havia um mandado de prisão em aberto em desfavor do abordado. Diante da situação, o suspeito foi detido e encaminhado à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá para a adoção das medidas legais cabíveis.

A Polícia Militar ressalta a importância da colaboração da comunidade no combate à criminalidade. Denúncias podem ser realizadas pelo telefone 190, de forma rápida, gratuita e sigilosa, contribuindo para a manutenção da ordem e segurança públicas.