Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar apreende arma artesanal e simulacros durante ocorrência de violência doméstica em Corumbá

Na madrugada de domingo, 28 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica no b...

29/09/2025 15h46
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na madrugada de domingo, 28 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de violência doméstica no bairro Aeroporto, em Corumbá.

De acordo com o relato, o homem passou a ameaçá-la verbalmente e tentou agredi-la fisicamente. Quando a equipe policial chegou, o autor já havia fugido, tomando rumo desconhecido. A vítima informou ainda que sofre ameaças constantes e manifestou o desejo de representar criminalmente contra ele, revelando também que o companheiro possuía uma arma de fogo utilizada para intimidá-la.

Diante das informações, os policiais foram conduzidos pela vítima até o local onde o armamento estava guardado, encontrando uma arma de fogo artesanal do tipo garrucha calibre 12, além de dois simulacros — um em formato de pistola e outro de revólver.

Todo o material foi apreendido e encaminhado à Polícia Civil de Corumbá para as providências legais cabíveis. Foram realizadas rondas nas imediações, mas o suspeito não foi localizado.

A Polícia Militar reforça a importância de que vítimas de violência doméstica denunciem qualquer ameaça ou agressão por meio do telefone 190, garantindo que os fatos sejam apurados e as medidas de proteção sejam adotadas.

