Polícia Militar conduz suspeito embriagado que colidiu com muro do Exército em Corumbá.

Na madrugada de domingo, 28 de setembro de 2025, a Polícia Militar realizava patrulhamento na região central de Corumbá quando avistou um veículo GM/Prisma, cor cinza, transitando em alta velocidade e realizando manobras perigosas na Rua Colombo, colocando em risco pedestres e outros motoristas.

Os policiais tentaram realizar a abordagem utilizando sinais sonoros e luminosos, porém o condutor desobedeceu à ordem de parada e iniciou fuga. Durante o acompanhamento tático, o veículo acabou colidindo frontalmente com o muro da área militar do Exército Brasileiro.

Após a colisão, o condutor, de 26 anos, foi identificado e apresentava sinais de embriaguez. No interior do veículo estavam ainda dois passageiros — um homem, irmão do condutor, e uma mulher. Durante a vistoria, foram encontradas uma garrafa de whisky parcialmente consumida, uma garrafa fechada de energético e uma garrafa de cerveja vazia.

Durante a checagem no sistema, foi confirmado que o condutor não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A Polícia Militar reforça que a mistura de álcool e direção pode resultar em tragédias e lembra que a responsabilidade no trânsito é fundamental para preservar vidas e evitar danos ao patrimônio público e privado.