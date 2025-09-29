WhatsApp

POLÍCIA MILITAR RECUPERA VEÍCULO FURTADO E PRENDE AUTOR EM PARANAÍBA

29/09/2025 13h37
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Paranaíba (MS) –Na noite de domingo (28/09), por volta das 22h20, equipes de Patrulha Urbana e Força Tática do 13º Batalhão de Polícia Militar realizaram uma ação que resultou naprisão de um homem por furtoe narecuperação de um veículo subtraído.

A ocorrência teve início após informações de que dois indivíduos estavam tentando dar partida em uma motocicleta de forma suspeita nas proximidades de um estabelecimento comercial. Um policial militar que estava de folga presenciou a situação e tentou intervir, momento em que um dos suspeitos abandonou seus pertences e fugiu, enquanto o outro permaneceu empurrando o veículo.

Na sequência, com a chegada das viaturas de Rádio Patrulha e Força Tática, foi realizada a abordagem ao suspeito. Durante busca pessoal, foram localizadosobjetos utilizados para ligação direta, comumente empregados em furtos de veículos. O indivíduo não apresentava lesões aparentes e foi conduzido no compartimento de segurança da viatura, sem necessidade de algemação, sendo-lhe assegurados todos os direitos constitucionais.

Enquanto a ocorrência era registrada na Delegacia de Polícia Civil, a vítima compareceu ao local e reconheceu o veículo como sendo de sua propriedade. O bem foi devidamente apreendido e entregue à proprietária.

As equipes policiais seguiram em diligências para localizar o segundo autor, que conseguiu fugir.

Diante dos fatos, o suspeito abordado foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais apreendidos e o veículo recuperado, para as providências legais cabíveis.

A Polícia Militar de Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso decombater a criminalidade patrimoniale de atuar de forma firme e eficaz naproteção da comunidade paranaibense.

