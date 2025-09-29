WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar prende suspeito por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em Corumbá

Na madrugada de sábado, 27 de setembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um motorista de 29 anos por conduzir veículo com capacidade psicomotora a...

29/09/2025 13h37
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na madrugada de sábado, 27 de setembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um motorista de 29 anos por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe visualizou um Chevrolet Onix, cor preta, trafegando em zigue-zague no cruzamento das ruas 21 de Setembro e Duque de Caxias, na região central de Corumbá. Ao se aproximar com o giroflex ligado para realizar a abordagem, os policiais perceberam que o condutor arrancou repentinamente, sendo necessário iniciar um acompanhamento tático pelas vias próximas.

A abordagem foi concluída na esquina da Rua 21 de Setembro com a Rua General Osório. Durante a revista, os policiais constataram que o homem apresentava visível dificuldade de equilíbrio, falta de coordenação motora e fala desconexa. No interior do veículo, foi localizada uma garrafa de whisky parcialmente consumida, além de um copo contendo bebida alcoólica e gelo. Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça que conduzir veículo sob efeito de álcool é uma infração gravíssima. A corporação orienta que, se houver consumo de bebida alcoólica, o motorista deve optar por transporte alternativo, como táxi ou aplicativo, e que casos de suspeita de embriaguez ao volante sejam denunciados imediatamente pelo telefone 190, colaborando para a prevenção de acidentes e a preservação de vidas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Audiência pública realizada pela deputada Gleice Jane resultou em projeto de lei que amplia a proteção ao servidor vítima de crime Garantia de sigilo do endereço residencial aos servidores vítimas de crime é proposta
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis participam de curso para formação de instrutores de combate veicular, em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 19 horas Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados