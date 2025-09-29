Polícia Militar prende suspeito por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em Corumbá

Na madrugada de sábado, 27 de setembro de 2025, a Polícia Militar prendeu um motorista de 29 anos por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada.

Durante patrulhamento de rotina, a equipe visualizou um Chevrolet Onix, cor preta, trafegando em zigue-zague no cruzamento das ruas 21 de Setembro e Duque de Caxias, na região central de Corumbá. Ao se aproximar com o giroflex ligado para realizar a abordagem, os policiais perceberam que o condutor arrancou repentinamente, sendo necessário iniciar um acompanhamento tático pelas vias próximas.

A abordagem foi concluída na esquina da Rua 21 de Setembro com a Rua General Osório. Durante a revista, os policiais constataram que o homem apresentava visível dificuldade de equilíbrio, falta de coordenação motora e fala desconexa. No interior do veículo, foi localizada uma garrafa de whisky parcialmente consumida, além de um copo contendo bebida alcoólica e gelo. Diante dos fatos, o motorista foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça que conduzir veículo sob efeito de álcool é uma infração gravíssima. A corporação orienta que, se houver consumo de bebida alcoólica, o motorista deve optar por transporte alternativo, como táxi ou aplicativo, e que casos de suspeita de embriaguez ao volante sejam denunciados imediatamente pelo telefone 190, colaborando para a prevenção de acidentes e a preservação de vidas.