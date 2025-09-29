Polícia Militar intensifica ações contra perturbação do sossego em Ladário

Com o objetivo de garantir a tranquilidade da população e atender às frequentes denúncias de som alto, a Polícia Militar intensificou, nesta semana, as ações de policiamento preventivo nos municípios de Ladário e Corumbá. Somente neste ano, já foram registradas inúmeras ligações para o telefone 190, evidenciando que a perturbação do sossego continua sendo uma das principais demandas da comunidade.

A operação realizada na noite de 26 de setembro ocorreu após solicitações de moradores de Ladário e teve como foco a orientação e a fiscalização em áreas residenciais. O trabalho visa conscientizar a população sobre a importância do respeito aoCódigo de Posturas Municipal de Ladário (Lei Complementar nº 029/2007, artigos 74 e 75), bem como à Lei das Contravenções Penais, que trata da manutenção do sossego público.

As equipes percorreram diversos bairros, passando pela região da parte alta — incluindo Nova Aliança, Alta Floresta I e II — e encerrando no bairro CEAC. Durante a ação, os policiais realizaram orientações diretas aos moradores, que, ao serem conscientizados sobre a legislação vigente, comprometeram-se a desligar os equipamentos e restabelecer a ordem.

A Polícia Militar reforça que a cooperação da comunidade é essencial para o sucesso dessas ações. Além de acionar o telefone 190, é importante que os moradores busquem alternativas pacíficas de solução de conflitos, como o diálogo direto com o vizinho, a elaboração de abaixo-assinados comunitários ou o registro formal de ocorrência na Polícia Civil.

Essas medidas fortalecem a atuação das autoridades e contribuem para a construção de um ambiente mais seguro, respeitoso e harmonioso para todos.