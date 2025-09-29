WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar intensifica ações contra perturbação do sossego em Ladário

Com o objetivo de garantir a tranquilidade da população e atender às frequentes denúncias de som alto, a Polícia Militar intensificou, nesta semana...

29/09/2025 12h32
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Com o objetivo de garantir a tranquilidade da população e atender às frequentes denúncias de som alto, a Polícia Militar intensificou, nesta semana, as ações de policiamento preventivo nos municípios de Ladário e Corumbá. Somente neste ano, já foram registradas inúmeras ligações para o telefone 190, evidenciando que a perturbação do sossego continua sendo uma das principais demandas da comunidade.

A operação realizada na noite de 26 de setembro ocorreu após solicitações de moradores de Ladário e teve como foco a orientação e a fiscalização em áreas residenciais. O trabalho visa conscientizar a população sobre a importância do respeito aoCódigo de Posturas Municipal de Ladário (Lei Complementar nº 029/2007, artigos 74 e 75), bem como à Lei das Contravenções Penais, que trata da manutenção do sossego público.

As equipes percorreram diversos bairros, passando pela região da parte alta — incluindo Nova Aliança, Alta Floresta I e II — e encerrando no bairro CEAC. Durante a ação, os policiais realizaram orientações diretas aos moradores, que, ao serem conscientizados sobre a legislação vigente, comprometeram-se a desligar os equipamentos e restabelecer a ordem.

A Polícia Militar reforça que a cooperação da comunidade é essencial para o sucesso dessas ações. Além de acionar o telefone 190, é importante que os moradores busquem alternativas pacíficas de solução de conflitos, como o diálogo direto com o vizinho, a elaboração de abaixo-assinados comunitários ou o registro formal de ocorrência na Polícia Civil.

Essas medidas fortalecem a atuação das autoridades e contribuem para a construção de um ambiente mais seguro, respeitoso e harmonioso para todos.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Audiência pública realizada pela deputada Gleice Jane resultou em projeto de lei que amplia a proteção ao servidor vítima de crime Garantia de sigilo do endereço residencial aos servidores vítimas de crime é proposta
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis participam de curso para formação de instrutores de combate veicular, em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 19 horas Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados