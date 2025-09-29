Polícia Militar conduz homem por invasão de residência em Ladário

Na tarde de sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de invasão de propriedade na Rua Almirante Barroso, no centro de Ladário.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o autor já contido por populares. Ele foi identificado como um homem de 35 anos, conhecido na região por envolvimento em furtos. Segundo relatos, o indivíduo teria invadido a residência de uma moradora do bairro, momento em que familiares e vizinhos intervieram para contê-lo até a chegada da polícia.

Durante a abordagem, foi constatado que o autor apresentava escoriações corporais. O comunicante, responsável pelo imóvel, manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. Diante dos fatos, tanto ele quanto as vítimas foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Para reduzir os riscos de invasões, furtos e outras ocorrências semelhantes, a Polícia Militar recomenda:

• Instalar sistemas de segurança, como alarmes e câmeras de monitoramento, que podem auxiliar na identificação de suspeitos e na prevenção de crimes.

• Manter a residência sempre trancada, inclusive durante breves saídas.

• Evitar deixar objetos de valor visíveis, como celulares, bolsas ou ferramentas, que possam chamar a atenção de criminosos.

• Manter boa iluminação externa, especialmente em entradas e quintais.

• Conhecer e manter contato com vizinhos, fortalecendo a rede de vigilância comunitária.

• Utilizar rastreadores em veículos e aprender a ativar recursos de rastreamento em celulares, facilitando a recuperação em casos de furto ou roubo.

• Acionar a Polícia Militar imediatamente pelo 190 em caso de atitudes suspeitas ou tentativas de invasão.