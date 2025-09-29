WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar conduz homem por invasão de residência em Ladário

Na tarde de sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de invasão de propriedade n...

29/09/2025 12h32
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Na tarde de sexta-feira, 26 de setembro de 2025, a Polícia Militar foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência de invasão de propriedade na Rua Almirante Barroso, no centro de Ladário.

Ao chegar ao local, a equipe encontrou o autor já contido por populares. Ele foi identificado como um homem de 35 anos, conhecido na região por envolvimento em furtos. Segundo relatos, o indivíduo teria invadido a residência de uma moradora do bairro, momento em que familiares e vizinhos intervieram para contê-lo até a chegada da polícia.

Durante a abordagem, foi constatado que o autor apresentava escoriações corporais. O comunicante, responsável pelo imóvel, manifestou interesse em representar criminalmente contra o autor. Diante dos fatos, tanto ele quanto as vítimas foram encaminhados à 1ª Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde serão tomadas as medidas legais cabíveis.

Para reduzir os riscos de invasões, furtos e outras ocorrências semelhantes, a Polícia Militar recomenda:

• Instalar sistemas de segurança, como alarmes e câmeras de monitoramento, que podem auxiliar na identificação de suspeitos e na prevenção de crimes.
• Manter a residência sempre trancada, inclusive durante breves saídas.
• Evitar deixar objetos de valor visíveis, como celulares, bolsas ou ferramentas, que possam chamar a atenção de criminosos.
• Manter boa iluminação externa, especialmente em entradas e quintais.
• Conhecer e manter contato com vizinhos, fortalecendo a rede de vigilância comunitária.
• Utilizar rastreadores em veículos e aprender a ativar recursos de rastreamento em celulares, facilitando a recuperação em casos de furto ou roubo.
• Acionar a Polícia Militar imediatamente pelo 190 em caso de atitudes suspeitas ou tentativas de invasão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Audiência pública realizada pela deputada Gleice Jane resultou em projeto de lei que amplia a proteção ao servidor vítima de crime Garantia de sigilo do endereço residencial aos servidores vítimas de crime é proposta
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais civis participam de curso para formação de instrutores de combate veicular, em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 01h04
23°
Tempo limpo Máxima: 39° - Mínima: 23°
23°

Sensação

2.71 km/h

Vento

65%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 4 horas Em depoimento na CPMI do INSS, presidente de entidade de agricultores nega acusações de fraude
Há 4 horas CPMI: presidente da Conafer nega irregularidades e apela ao silêncio
Há 5 horas CE analisa nesta terça deveres e garantias de entidades estudantis
Há 5 horas Plantio de ipês celebra 40 anos do Detran de MS e eterniza histórias de gerações
Há 5 horas Dourados: Policlínica Cone Sul inicia atividades com capacidade para cerca de 6 mil atendimentos por mês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 6 dias Da cultura às comunidades indígenas: Fernando Miranda aposta em projetos sociais que transformam vidas De Porto Murtinho à Capital, Fernando Miranda se destaca pela atuação em causas sociais e no fortalecimento da cultura local..
2
Há 6 dias Em Nova York, Lula se reúne com Dina Boluarte, presidenta do Peru
3
Há 6 dias Cezinha de Madureira é eleito presidente da comissão sobre o Plano Brasil Soberano
4
Há 6 dias Zé Teixeira apresenta indicações para Alcinópolis, Deodápolis e Rio Brilhante
5
Há 19 horas Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados