Aniversário
BBQ - Churrasco
Câmara

Comissão debate criação de novos centros paradesportivos no Brasil

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (1º), audiência pública sobre a criação de novos centros paradesportivos ...

29/09/2025 11h25
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Divulgação/Ministério da Defesa
Divulgação/Ministério da Defesa

A Comissão do Esporte da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (1º), audiência pública sobre a criação de novos centros paradesportivos no Brasil.
O debate será às 14 horas, no plenário 4.

O debate atende a pedido da deputada Iza Arruda (MDB-PE). Segundo a parlamentar, o objetivo é discutir políticas públicas que ampliem o acesso das pessoas com deficiência ao esporte educacional, de participação e de rendimento, incluindo os paradesportos praticados em competições como as Paralimpíadas.

Iza Arruda acrescenta que a prática esportiva é capaz de melhorar a autoestima, promover a integração social, prevenir doenças crônicas e reduzir custos em saúde pública, além de contribuir para a quebra de preconceitos.

“Os esportes adaptados ou paradesportos são essenciais na promoção da inclusão social, saúde, autonomia e participação plena das pessoas com deficiência”, afirma.

